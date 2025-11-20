România se aliniază sancțiunilor SUA împotriva Lukoil. Măsurile anunțate de Guvern

România este solidară cu sancțiunile Statele Unite care vor fi aplicate, din 21 noiembrie, companiei Lukoil, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. De asemenea, Executivul va pregăti un proiect de ordonanță, până săptămâna viitoare, care „va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel”.

„În privința Lukoil, ceea ce vă pot spune este că Romania va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămână viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel. De acest subiect se ocupa un grup de lucru coordonat de Ministerul de Externe”, a precizată Ioana Ene Dogioiu.

Radu Miruță a fost întrebat la Digi24 ce va face România cu rafinăria Lukoil, supusă sancțiunilor americane. Ministrul Economiei i-a răspuns fostului ministru PSD Adrian Câciu, care a declarat că Guvernul ar trebui să fie preocupat de specula din zona combustibililor, de situația stocurilor și a rafinăriilor interne.

Totodată, Bogdan Ivan a precizat că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.

Ministrul Energiei a adăugat că este în lucru un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.

Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24. Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.

