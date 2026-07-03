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Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după eșecul primei licitații. Prețul de pornire a rămas neschimbat

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santierul damen mangalia
Șantierul naval Damen Mangalia. Foto: Facebook
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Prima licitație s-a încheiat fără niciun ofertant

Cea de-a doua licitație pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, după ce prima încercare de vânzare, organizată la sfârșitul lunii iunie, nu a atras niciun investitor. Prețul de pornire rămâne neschimbat, la 184 de milioane de euro, deși niciun cumpărător nu și-a manifestat interesul la prima licitație.

Potrivit datelor prezentate de CITR, lichidatorul companiei, vânzarea se va realiza tot în bloc, fiind scos la licitație un singur pachet de active imobile și mobile necesare desfășurării activității șantierului, cu excepția creanțelor și participațiilor.

Licitația va avea loc miercuri, 29 iulie, la ora 15:00, iar cei interesați se pot înscrie până pe 27 iulie, ora 15:00, prin depunerea documentației necesare. Caietul de sarcini costă 10.000 de euro, fără TVA, iar participanții trebuie să achite o garanție de participare de 10% din prețul de pornire, respectiv 18,4 milioane de euro.

Conform CITR, transferul dreptului de proprietate se va realiza sub forma unui transfer al afacerii, iar prețul de pornire rămâne de 184 de milioane de euro, fără TVA.

Condițiile de vânzare au fost stabilite de Adunarea Creditorilor, controlată de grupul Damen prin companii din subordine, în cadrul ședinței din 26 mai 2026.

Potrivit deciziei luate atunci, vor fi organizate cel puțin șase licitații lunare, fiecare pornind de la valoarea de piață de 184 de milioane de euro și nu de la valoarea de lichidare, estimată la 84 de milioane de euro.

Prima licitație s-a încheiat fără niciun ofertant

Prima din seria celor șase licitații a avut loc pe 29 iunie, însă niciun investitor nu și-a manifestat interesul pentru preluarea șantierului, inclusiv Rheinmetall, despre care s-a discutat că ar putea fi interesată de activele de la Mangalia. O posibilă explicație pentru lipsa ofertanților este diferența semnificativă dintre prețul de pornire și valoarea de lichidare.

„Operațiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preț de pornire și eu la prețul ăla fac licitația”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Acesta a precizat și că viitorul proprietar trebuie să ajungă la o înțelegere cu statul român, deoarece terenul pe care funcționează șantierul este deținut de stat.

„El se transferă liber de orice sarcini și cine-l preia face ce vrea cu el, cu mențiunea că trebuie să aibă o înțelegere cu statul român pentru că statul român deține terenul de dedesubt”, a explicat reprezentantul CITR.

La momentul organizării celei de-a doua licitații, niciunul dintre cei 1.011 angajați ai șantierului nu va mai fi pe platformă, întrucât ultimele contracte de muncă urmează să înceteze începând cu data de 15 iulie 2026.

Între timp, reprezentanții Guvernului României au oferit companiei Rheinmetall un contract în valoare de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare, proiect în cadrul căruia este vizată și preluarea șantierului de la Mangalia. Finanțat prin Programul SAFE, proiectul ar urma să fie finalizat până în anul 2030.

Editor : A.D.

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