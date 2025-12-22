Scumpirile din acest an îi țin pe români acasă de Sărbători. Patru hoteluri din 10 au sub jumătate din camere rezervate, iar unii dintre administratori nici nu au pregătit pachete speciale, arată o analiză recentă. În Râșnov, de exemplu, efectele se văd și la pensiunile care încă așteaptă turiști de Crăciun și Revelion. „Lumea preferă să stea pe lângă casă”, e constatarea unui administrator de pensiune din județul Brașov.

„Orașul Râșnov este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din județul Brașov. Dacă în anii trecuți, cu greu se mai găseau camere libere de cazare, anul acesta, cele mai multe dintre pensiuni abia dacă au ocupate câteva camere”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Nu știu ce ar putea duce la scăderile astea... instabilitatea financiară, impozitele care nu se știe ce o să fie, cum o să fie, cât o să fie... Și atunci bănuiesc că lumea preferă să stea mai mult un pic liniștită și pe lângă casă, așa cheltuielile sunt un pic mai mici. Voucherele de vacanță cred că își spun și ele cuvântul. De Crăciun 0, de Revelion suntem plini, e un singur grup, e o cazare mai mititică”, spune Iulia, administratorul unei pensiuni din Râșnov.

Sunt efectele unui an al austerității, care se resimt atât la hoteluri, cât și la pensiuni. Patru din 10 hoteluri au sub jumătate din camere ocupate. De altfel, un studiu Travelminit arată că doar 18% din unitățile de cazare au un grad de ocupare de peste 70%.

„Turiștii, din ce în ce mai mult, se orientează către pensiuni, către locuri unde să se gestioneze cu mâncarea singuri. Au luat amploare apartamentele în regim hotelier. Multe, foarte multe dintre ele lucrează la negru”, e de părere Daniela Bonta, președintele Asociației de Turism Râșnov.

Chiar dacă multe au păstrat tarifele de anul trecut, oamenii spun că preferă să petreacă Sărbătorile de iarnă acasă.

„Nu am rezervat nimic. Se simt prețurile și, chiar dacă sunt 10% - 5%, se simt. Nu, nu am văzut, adică nu am observat să fie turiști, mi se pare o zonă faină, e un pic așa, cam pustiu”, spune un bărbat.

„Nu mi-am rezervat-o, o fac în familie, de fapt. Iubesc foarte mult familia și am o căsuță într-o zonă frumoasă și cel mai frumos e în familie”, e de părere altcineva.

Ofertele de Sărbători pornesc de la câteva sute de lei pe noapte la pensiuni și pot ajunge la zeci de mii de lei pentru un sejur de 3-4 zile, în hotelurile de lux. În acest context, oamenii trebuie să fie atenți la ofertele atractive de pe internet, întrucât pot cădea în capcana anunțurilor false.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia