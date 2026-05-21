Tensiuni în creștere în regiunea baltică: avertisment privind valul de incursiuni cu drone. „Vor fi tot mai multe incidente”

Țările baltice sunt tot mai des tulburate de incidente cu drone. Cel puțin șase astfel de evenimente - reale sau presupuse - au avut loc doar în ultima lună. În acest context, ministrul Apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a declarat pentru Euronews că există o „probabilitate ridicată” ca alte incidente cu aeronave fără pilot să aibă loc în regiune.

La o zi după ce capitala Lituaniei, Vilnius, a fost paralizată din cauza incursiunii unei drone, incident care vine după cel puțin șase incidente similare înregistrate în trei săptămâni în întreaga regiune, ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a reiterat că Europa trebuie să fie pregătită pentru probabilitatea ridicată ca astfel de incidente să se repete.

„Aceasta este noua realitate cu care se confruntă statele baltice”, a declarat el într-un comentariu exclusiv pentru programul de știri Europe Today „Trebuie să ne adaptăm, deoarece probabilitatea repetării unor scenarii similare este foarte mare.”

Miercuri, la ora 10:00, cetățenilor din Vilnius li s-a cerut să se adăpostească imediat din cauza activității unei drone în apropierea frontierei cu Belarus. Președintele țării, Gitanas Nauseda, și prim-ministrul, Inga Ruginiene, au fost transportați într-un buncăr subteran, în timp ce oficialii de la suprafață s-au străduit să afle originea dronei - și potențialele ramificații.

„Pe baza parametrilor pe care i-am observat, este foarte probabil să fie vorba fie de o dronă de luptă, fie de o dronă concepută pentru a induce în eroare sistemele și a atrage ținte”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania, într-o conferință de presă.

Nu s-a putut stabili dacă drona era echipată cu o încărcătură explozivă, a spus el.

Nici originea acestei drone nu a fost clarificată, însă în ultimele săptămâni, diverse drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian european datorită bruiajului GPS-ului rus.

„A fost activată o misiune de poliție aeriană a NATO, astfel încât două avioane de vânătoare portugheze au înconjurat și interceptat drona”, a spus Kaunas. „Este important să subliniem cât de crucială este, de fapt, misiunea de poliție aeriană a NATO în statele baltice.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat reacția alianței la mai multe incidente cu drone din ultimele zile, afirmând miercuri la Bruxelles că acestea au fost întâmpinate cu „un răspuns calm, decisiv și proporțional”.

Deși incursiunea suspectată a durat aproximativ o oră, a fost prima alertă majoră care i-a determinat pe locuitori și pe liderii politici dintr-o capitală a Uniunii Europene și a NATO să se grăbească spre adăposturi de la invazia Rusiei în vecina Ucraina, în februarie 2022.

Euronews a vorbit cu Viktoria, o studentă de 24 de ani, care se îndrepta să se întâlnească cu o prietenă în Vilnius când a sunat alarma. Prietena ei a fost evacuată într-un buncăr, în timp ce Viktoria a rămas cu întrebări privind securitatea orașului său - precum și potențiale incursiuni viitoare ale dronelor orchestrate de Rusia.

„Oamenii au fost avertizați cu privire la necesitatea de a se îndrepta către adăposturi, iar aici nu s-a detectat nicio panică, toată lumea era calmă”, a declarat Kaunas.

Însă, când a fost întrebat insistent despre mărturiile unor persoane precum Viktoria, ministrul Apărării a recunoscut: „Trebuie să ne consolidăm și să ne îmbunătățim apărarea spațiului aerian.”

„Investim mult în capacitățile noastre de apărare aeriană, urmând să fie instalate noi radare.”

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat într-o postare pe platforma X că securitatea statelor baltice este securitatea Europei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că Uniunea Europeană va răspunde la aceste incursiuni care zguduie țările baltice cu „unitate și forță”.

