Tichetele de creșă ar putea crește de la 710 la 740 de lei pe lună. Când ar urma să se aplice majorarea

Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților salariați ar putea ajunge la 740 de lei lunar, începând cu aprilie 2026, potrivit unui proiect de ordin publicat joi de Ministerul Muncii. Majorarea ar urma să se aplice inclusiv în august și septembrie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat, în condițiile în care valoarea actuală este de 710 lei.

Ministerul Muncii a publicat proiectul în transparență decizională, propunând majorarea valorii tichetelor de creșă cu 30 de lei față de nivelul actual.

Potrivit referatului de aprobare, valoarea tichetelor este indexată în funcție de inflație, conform legislației în vigoare. Calculul pentru 2026 a dus la o valoare de 739,76 lei, rotunjită la 740 de lei. Astfel, majorarea reflectă evoluția prețurilor la serviciile pentru copii și menține puterea de cumpărare a acestui beneficiu.

Cine beneficiază de tichetele de creșă

Tichetele de creșă sunt acordate de angajatori părinților care nu se află în concediu de creștere a copilului și care își duc copiii la creșă sau îi lasă în grija unor bone autorizate.

Acestea se acordă lunar, în format electronic, în baza unor documente stabilite de legislație și de fiecare angajator. Tichetele nu sunt supuse contribuțiilor sociale obligatorii, însă sunt impozitate cu 10%.

La finalul anului trecut a intrat în vigoare o modificare legislativă care permite, ca alternativă, plata directă a contravalorii tichetelor către creșe sau entități similare, inclusiv către bone autorizate.

Totuși, această opțiune nu poate fi aplicată deocamdată, deoarece normele de aplicare ale legislației nu au fost încă actualizate pentru a reglementa concret mecanismul de plată.

