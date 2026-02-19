Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6%

Ministerul Finanțelor listează joi, la Bursa de Valori București (BVB), titlurile de stat din a doua ediție FIDELIS din 2026, derulată în perioada 6-13 februarie, după ce investitorii au subscris peste 1,013 miliarde de lei. În total, au fost plasate 12.103 ordine, în valoare de 378,52 milioane lei și 124,49 milioane euro, cea mai accesată fiind emisiunea în euro pe 10 ani, cu o dobândă de 6%.

Tranșa dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 7,15%, a atras 66,69 milioane lei, prin 1.781 ordine de subscriere. Investitorii din această categorie au beneficiat de un prag minim redus de subscriere, de 500 de lei.

Emisiunile standard în lei

În ceea ce privește emisiunile standard denominate în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe:

2 ani, cu o dobândă de 6,15% – subscrieri în valoare de 170,26 milioane lei, realizate prin 2.187 de ordine;

4 ani, cu o dobândă de 6,75% – 27,31 milioane lei, prin 475 de ordine;

6 ani, cu o dobândă de 7,25% – 114,24 milioane lei, prin 1.919 ordine.

Emisiunile în euro: interes major pentru scadența de 10 ani

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani:

3 ani, dobândă 3,60% – 25,47 milioane euro (aproximativ 129 milioane lei), prin 1.185 de ordine;

5 ani, dobândă 4,50% – 13,47 milioane euro (aproximativ 68,74 milioane lei), prin 855 de ordine;

10 ani, dobândă 6% – 85,54 milioane euro (aproximativ 436 milioane lei), prin 3.701 ordine.

Cea mai lungă maturitate a fost și cea mai accesată, ceea ce indică preferința investitorilor pentru plasamente sigure și predictibile pe termen lung.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la aproape 65 miliarde lei, prin 536.202 subscrieri.

