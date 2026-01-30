Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, relatează dpa.

Stocker a declarat că rezultatul votului va fi "obligatoriu pentru partidele politice şi guvern", scrie Agerpres.

Un grup de experţi a propus săptămâna trecută extinderea serviciului militar de bază de la şase la opt luni, combinată cu alte două luni de antrenament obligatoriu de rezervă.

Tensiunile geopolitice arată că lipsa de acţiune nu este o opţiune, a declarat şeful comisiei, Erwin Hameseder.

Austria nu este stat membru al NATO, iar experţii în apărare au avertizat că forţele armate ale ţării suferă în prezent de deficienţe majore.

Ţara dispune de o armată profesionistă şi de o forţă de rezervă, cu circa 50.000 de militari disponibili pentru mobilizare în caz de criză.

În timp ce multe ţări din Europa de Vest au renunţat la serviciul militar obligatoriu, Austria încă le cere tuturor bărbaţilor să servească în armată de la vârsta de 18 ani, însă aceştia pot opta pentru un serviciu civil alternativ.

