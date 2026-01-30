NYT dezvăluie că lui Trump i s-a propus „opţiunea riscantă” a unei infiltrări în Iran

Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul „Războiului de 12 zile” declanşat de Israel, „una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).

Forţele americane se antrenează de mult timp în vederea unor misiuni speciale, de exemplu incursiuni în ţări ca Iranul, cu scopul de a ţinti instalaţii nucleare sau alte „ţinte de mare valoare”, scria în ediţia de joi cotidianul american.

Această opţiune este însă mult mai complicat de pus în aplicare decât cea realizată cu succes în Venezuela, la răpirea, la începutul lui ianuarie, a lui Nicolas Maduro.

Un oficial american a declarat NYT că Donald Trump şi consilierii săi principali sunt „perfect conştienţi” de faptul că o operaţiune în Iran este mult mai complexă decât cea desfăşurată de către Statele Unite în Venezuela, notează NYT, citată de News.ro.

În trecut, Donald Trump şi-a exprimat reţinerea faţă de trimiterea de forţe americane la sol şi a evocat în mai multe rânduri eşecul unei operaţiuni a lui Jimmy Carter, în 1980, în vederea eliberării a 52 de ostatici americani deţinuţi în Iran ca „motiv de prudenţă”, scrie ziarul.

Potrivit NYT, alte opţiuni propuse locatarului Casei Albe constau în atacuri ale unor instalaţii nucleare, ale unor instalaţii ale regimului sau atacuri ţintite împotriva liderilor Republicii islamice.

Donald Trump exercită presiuni asupra Teheranului, zguduit de manifestaţii împotriva regimului reprimate în sânge, să încheie un acord în dosarul nuclear iraian.

El a scris miercuri pe reţeaua sa, Truh Social, că „ceasul ticăie” înaintea unui atac.

Potrivit autorităţilor iraniene, bilanţul morţilor în manifestaţiile din Iran este de aproximativ 3.000, în timp ce ONG-uri şi medici estimează că este vorba despre până la de zece ori mai mulţi morţi.

Două „armade” navale se află sau sunt în drum către Golful Persic, a anunţat şeful statului american.

„La fel ca în Venezuela, ea este pregătită, dispusă şi capabilă să-şi îndeplinească misiune cu rapiditate şi violenţă dacă este necesar”, a ameninţat el.

Editor : Liviu Cojan