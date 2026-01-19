ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 16 ianuarie, în transparență decizională un proiect de ordin prin care modifică procedura de înscriere în Registrul RO e-Factura obligatoriu și formularul 082. Pe scurt, persoanele fizice care emit facturi și sunt identificate fiscal prin CNP trebuie să apară în Registrul RO e-Factura pentru a putea factura legal prin sistemul electronic al statului. ANAF actualizează acum regulile tehnice și formularul prin care se face această înregistrare.

Documentul nu introduce o regulă complet nouă, ci adaptează procedura ANAF la obligațiile stabilite deja prin OUG nr. 89/2025 (Ordonanța trenuleț), care a extins sistemul e-Factura și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice.

Ce s-a schimbat deja prin lege

Sistemul RO e-Factura este obligatoriu pentru firme în relația cu statul și în majoritatea tranzacțiilor comerciale.

Până la finalul anului trecut însă, legislația nu prevedea explicit că și persoanele fizice care desfășoară activități economice trebuie să se înscrie în Registrul e-Factura înainte de a începe activitatea.

Această obligație a fost introdusă prin OUG nr. 89/2025, care a modificat legea e-Factura și a stabilit că furnizorii sau prestatorii persoane fizice, identificați fiscal prin CNP, trebuie să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a emite facturi.

Cu alte cuvinte, regula aplicată firmelor se extinde și asupra PFA-urilor, profesiilor liberale și altor forme de activitate independentă.

De ce este atât de important Registrul RO e-Factura

Registrul RO e-Factura este lista oficială administrată de ANAF care arată cine are dreptul și obligația să emită facturi prin sistemul electronic al statului.

Dacă o persoană sau o firmă nu apare în acest registru, ea nu poate folosi platforma e-Factura și, implicit, facturile emise nu sunt considerate conforme cu legea în situațiile în care sistemul este obligatoriu.

Practic, fără înscriere în registru nu se poate factura legal în sistem.

Deși obligația există deja în lege, formularul și procedura ANAF nu erau actualizate pentru persoanele fizice.

Prin proiectul publicat acum în transparență decizională, ANAF modifică Ordinul nr. 3789/2024 astfel încât:

–să includă oficial în Registrul RO e-Factura și persoanele fizice identificate prin CNP,

–să actualizeze formularul 082, documentul prin care se solicită înscrierea,

–să adapteze procedura administrativă la noile reguli din lege.

Pe scurt, ANAF pune în acord partea tehnică și procedurală cu obligația deja introdusă de Guvern.

Termen de înscriere: maximum trei zile lucrătoare

După depunerea formularului 082, ANAF va avea obligația să înscrie persoana fizică în registru în cel mult trei zile lucrătoare.

Acest termen este important deoarece, din momentul începerii activității economice, contribuabilul trebuie să emită facturile prin e-Factura, iar fără înscriere sistemul nu permite utilizarea platformei.

OUG nr. 89/2025 a stabilit că persoanele fizice care aveau deja activitate economică trebuiau să depună formularul 082 până la 15 ianuarie 2026 pentru a fi înscrise automat în registru cu această dată.

Termenul a trecut deja. Cei care nu au făcut această înregistrare sunt, teoretic, în afara cadrului legal și nu pot emite facturi prin sistemul RO e-Factura, deși au obligația să îl utilizeze.

Ordinul ANAF nu prelungește termenul, ci doar actualizează procedura prin care aceste persoane vor apărea oficial în registru.

Registrul devine public și pentru persoanele fizice

Proiectul prevede că și persoanele fizice incluse în sistem vor putea fi verificate public pe site-ul ANAF, la fel ca firmele.

Oricine va putea vedea dacă o persoană figurează sau nu în Registrul RO e-Factura, ceea ce oferă transparență în relațiile comerciale.

ANAF a explicat în referatul de aprobare că modificarea ordinului este necesară pentru a pune în aplicare noile prevederi introduse prin OUG nr. 89/2025 și pentru a actualiza formularul oficial folosit la înscriere.

Fiind publicat în transparență decizională, documentul poate suferi modificări. El devine obligatoriu doar după adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial.

După acest pas, înregistrarea în Registrul RO e-Factura va deveni procedura oficială prin care persoanele fizice vor putea emite facturi legal în sistemul electronic al statului.

