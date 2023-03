ASF ar putea plafona tarifele RCA. „Am observat emoția firească din piață”

Autoritatea de Supraveghere Financiară ia în calcul o plafonare a tarifelor RCA, după scandalul din ultimele zile privind creșterile de până la 40%.

Daniel Apostol, purtător de cuvânt al ASF: „Noi am observat emoția firească din piață cu privire la majorarea tarifelor de referință pentru RCA. Vă sesizez că avem acolo la categoriile la care se încadrează peste 90% din automobilele asigurate RCA o creștere medie de circa 16 procente. Cu toate acestea, sau mai ales în acest context, atenție, confirm, în vederea protecției consumatorilor, că ASF ia în calcul plafonarea tarifelor RCA pentru o perioadă determinată de timp. Vom vedea exact care va fi soluția concretă. Analizăm toate datele necesare unei astfel de decizie”.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi, referindu-se la creşterea poliţelor RCA, că piaţa este liberă, dar că în cazul în care se va stabili că au existat "înţelegeri în spatele uşilor închise", autorităţile vor face investigaţiile necesare.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a declarat că Guvernul are disponibilitatea de a-şi oferi sprijinul, în limita atribuţiilor pe care le are. Pe de altă parte, a reamintit că Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) nu se află în subordinea Guvernului şi a menţionat că autoritatea de reglementare are "toate pârghiile legale pe care statul le-a oferit" pentru a gestiona astfel de situaţii.

