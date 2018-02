BEI: România nu poate gestiona un PPP (concesiune) la autostrada Comarnic-Brașov

Autostrada Comarnic-Brașov este un proiect prea mare și prea complex pentru ca România să își înceapă cu acesta activitatea în domeniul concesiunilor, spun oficiali ai Băncii Europene de Investiții, prezenți la București.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este pregătită să sprijine proiectul autostrăzii Comarnic - Braşov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, informează Agerpres.



"(...) vom continua să colaborăm, să lucrăm cu ministerul pe care îl conduce, dar şi cu Ministerul Transporturilor, cu toată capacitatea pe care o avem pentru a sprijini proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov. Am indicat clar că suntem gata să sprijinim asta, din orice poziţie ne-am regăsi. Vreau să adaug faptul că acesta este un proiect mare şi complex. Din perspectiva parteneriatelor public-private, s-ar putea să nu fie chiar primul proiect cu care vrei să începi să ai un PPP (Parteneriat Public-Privat, n.r.). Pentru reputaţia României pe piaţa de PPP-uri, s-ar putea să începem cu ceva mai gestionabil, mai uşor din perspectiva pregătirii proiectului şi în felul acesta să putem construi această reputaţie, ca un loc unde se poate investi în siguranţă prin parteneriate public-private", a spus McDowell.



La rândul său, referitor la acelaşi subiect, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a precizat că România nu are probleme în a finanţa proiecte, ci în modul în care derulează programele finanţate.



"Discuţiile pe acest proiect (autostrada Comarnic-Braşov, n.r.) au fost demarate anul trecut. România nu a avut o problemă în a finanţa sau a găsi finanţare pentru un proiect sau altul. Principala problemă este modul în care se derulează proiectele. Din acest motiv am avut, de-a lungul timpului, multe exemple de prelungiri de acorduri de împrumut, pentru că pe fond documentele şi chiar proiectele nu erau gata în timpul planificat. Aşa că nu este problema de finanţare pentru Comarnic-Braşov sau alte proiecte din România. Vom vedea exact care este situaţia din discuţiile cu Ministerul Transporturilor. Sunt discuţii înaintate, după cum ştiţi, cu Banca Mondială pe această secţiune. Repet: nu problema de finanţare ne creează astăzi probleme", a susţinut Teodorovici.

În toamna anului trecut fostul premier Mihai Tudose informa că Banca Mondială va acorda asistență României în acest proiect. El spunea că a solicitat "ajutor tehnic" de la reprezentanții Băncii Mondiale pentru proiectul autostrăzii București-Brașov. "Am vorbit chiar ieri cu Banca Mondială pe mai multe proiecte. (...) Nu ne-am întâlnit cu Banca Mondială pentru a cere bani, cum nu m-am întâlnit nici cu FMI pentru a cere bani. (...) De la Banca Mondială am solicitat ajutor tehnic și vă dau un exemplu: (...) autostrada București-Brașov. (...) Am vorbit cu Banca Mondială (...) să facem unitate de management-proiect sub conducerea lor, cu sprijinul lor tehnic", a declarat Tudose.

Potrivit șefului Executivului, Banca Mondială va oferi suportul tehnic și va coordona această lucrare, în timp ce fondurile vor fi date de autoritățile române.

"Facem o echipă de suport, iar tot ceea ce înseamnă management de proiect să fie la un organism întreg la minte — Banca Mondială. Să ne dea suport tehnic și să coordoneze această lucrare. (...) Banii sunt de la noi", a spus Tudose.

Lungimea totală a autostrăzii este de 110 kilometri, iar costurile sunt estimate la 1,565 miliarde de euro. Proiectul de autostradă Ploieşti - Braşov este compus din două sectoare cu caracteristici de proiectare şi construcţie radical diferite: sectorul Ploieşti - Comarnic (sector de câmpie şi deal) respectiv Comarnic - Braşov (sector de deal şi munte).