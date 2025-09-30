Live TV

Video Care e stadiul lucrărilor la metroul spre aeroport: un segment de tunel de 900 de metri a fost finalizat

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-30 at 17.06.17

Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, de pe Magistrala 6 „1 Mai - Otopeni”. Tronsonul are o lungime de 900 de metri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Metrorex S.A. informează că scutul de foraj «Sfânta Ana» a finalizat şi cel de al doilea segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Primul segment a fost executat de TBM «Sfânta Maria»". Pe 18 august a.c. a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa. Utilajul de foraj «Sfânta Ana» a început execuţia tunelului între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, spre direcţia 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântăreşte aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri”, arată Metrorex, marţi, într-un comunicat de presă.

Segmentul de tunel subteran realizat pe Linia 1 de TBM „Sfânta Ana” are o lungime de 900 de metri excavaţi, pe care sunt montate 600 de inele de tunel.

Potrivit sursei citate, cele două utilaje gigant, TBM „Sfânta Maria” şi TBM „Sfânta Ana”, îşi vor continua drumul subteran, după o etapă tehnică obligatorie de mentenanţă, urmând să excaveze tunelul, cu lungime totală de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

„Ne bucurăm că cele două utilaje de foraj ţin pasul cu planificarea prevăzută pentru realizarea structurii de rezistenţă pentru Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Aşa cum cele două nume ocrotitoare pe care le poartă, Sfânta Maria şi Sfânta Ana, se însoţesc mereu în conlucrarea spirituală, cele două utilaje TBM lucrează susţinut împreună pentru a îndeplini obiectivele noastre de extindere a reţelei de metrou. Acest proiect major de infrastructură urbană oferă satisfacţii pe măsura efortului depus pentru îndeplinirea lui şi ne dorim ca şi de acum înainte să putem raporta cifre de progres eficiente, iar realizările din teren să fie constant conforme cu planificările contractuale. Cu dorinţa expresă ca ritmul lucrărilor să avanseze ca şi până acum, le reamintim călătorilor că ne preocupăm continuu să le oferim condiţii îmbunătăţite semnificativ de transport public, pentru un viitor sustenabil şi pentru un grad crescut de mobilitate a populaţiei”, a afirmat Mariana Miclăuş, directorul general al Metrorex.

Împreună cu constructorul desemnat pentru execuţia contractului „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii, galerii şi tuneluri. Lotul 1. – 1 Mai-Tokyo", Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, şi cu Supervizorul proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A., METROREX S.A marchează astăzi încă o etapă îndeplinită pentru Secţiunea SUD, într-un proiect important implementat prin finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică, de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea reţelei de transport trans european.

Citește și:

Gara de Nord - Gara Progresul, un nou tronson de metrou în București: O companie acuzată de corupție în Bulgaria participă la licitație

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
mihai jurca
Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă...
Ultimele știri
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
apa imbuteliata
Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Bogdan Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni”
tunel metrou
Noi restricţii de trafic pe DN 1, din cauza lucrărilor la metroul „Otopeni”. Care sunt rutele alternative
garnitura metrou pipera - metrorex.ro
Metroul din Pipera se va extinde spre Petricani. Planurile Metrorex pentru Magistrala 2
Garnitură de metrou.
Metrorex anunţă modificări în circulaţia metroului pe Magistrala 4. Ce trebuie să știe călătorii
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex
Ministrul Transporturilor anunță sancțiuni la Metrorex. Ce probleme au fost descoperite în urma controlului
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Russell Crowe, vizibil mai slab pe scena Festivalului de Film de la Zurich. Imaginile cu actorul au făcut...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...