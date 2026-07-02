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Video Circulaţia feroviară a fost pusă în pericol, după ce hoţii au tăiat cabluri de alimentare a macazurilor în județul Constanța

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șine de cale ferată
Foto: GettyImages
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Circulaţia feroviară în staţia CF Năvodari a fost pusă în pericol după ce persoane neidentificate au tăiat, miercuri seara, cablurile de alimentare a instalaţiilor de macaz, încercând să le fure, au informat, joi, reprezentanţii CFR Infrastructură Constanţa. 

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Conform sursei citate, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că, în seara zilei de 1 iulie, persoane neidentificate au încercat să sustragă cablurile de alimentare a instalaţiilor de macaz din staţia CF Năvodari, punând în pericol siguranţa circulaţiei feroviare. 

Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, când impiegatul de mişcare din staţia CF Năvodari a fost alertat de sistemul de comandă şi control asupra unui deranjament apărut în zona macazurilor. 

„La ieşirea din clădirea staţiei, acesta a observat două persoane necunoscute care încercau să tragă peste liniile de cale ferată, spre malul canalului, cablurile de alimentare ale macazurilor. La observarea angajatului feroviar, cele două persoane au abandonat cablurile şi au părăsit zona. În urma verificărilor efectuate în capătul X al staţiei, s-a constatat cele două cabluri de alimentare ale macazurilor au fost tăiate”, se arată în comunicatul transmis de CFR Infrastructură Constanţa. 

Personalul feroviar a intervenit imediat, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru menţinerea circulaţiei trenurilor în condiţii de siguranţă. 

Totodată, au fost sesizaţi poliţiştii cu privire la incident, fiind demarate cercetări pentru identificarea autorilor. 

„Menţionăm că instalaţiile afectate fac parte din sistemele care contribuie la desfăşurarea în siguranţă a traficului feroviar. Orice intervenţie neautorizată asupra acestora poate genera perturbări în exploatarea feroviară şi poate pune în pericol siguranţa circulaţiei. De asemenea, persoanele implicate şi-au pus în pericol propria viaţă, întrucât cablurile de alimentare ale instalaţiilor de macaz funcţionează la tensiunea de 380 V, existând un risc major de electrocutare”, se mai spune în comunicat. 

Editor : A.C.

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