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Pericol pe calea ferată, în Suceava: scânduri de lemn au fost găsite perpendicular pe șine. Un tren, la un pas de tragedie

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șine de cale ferată
Foto: GettyImages
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Poliţiştii din Suceava au deschis o anchetă penală după ce mai multe traverse din lemn au fost abandonate pe o linie de cale ferată, punând în pericol siguranţa feroviară, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu.

Potrivit acestuia, poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Suceava au fost sesizaţi de către mecanicul de locomotivă al trenului R 5733 Suceava - Cacica, că la km de cale ferată 14+900, de pe secţia de cale ferată 513, a observat patru traverse din lemn amplasate perpendicular în gabaritul căii ferate.

„Având în vedere că pe secţia de cale ferată 513 sunt restricţii de viteză, mecanicul de locomotivă a putut observa la timp traversele, evitând coliziunea cu acestea, fără a fi pusă in pericol siguranţa călătorilor sau a altor persoane”, a precizat oficialul IPJ, potrivit Agerpres. 

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsă.

Poliţiştii atrag atenţia asupra responsabilităţii şi conştientizării unor astfel de fapte, atât din punct de vedere al posibilelor accidente cu victime, cât şi prin prisma responsabilităţii juridice, legiuitorul prevăzând o pedeapsă privativă de libertate cu închisoarea între 2 şi 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Editor : C.S.

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