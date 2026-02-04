Inundațiile au făcut prăpăd în Spania, țară cu sute de mii de rezidenți români. Sudul a fost lovit pentru a doua oară în ultima săptămână de ploi care au adus chiar și peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. Mai multe râuri au ieșit din matcă, iar mii de oameni au fost evacuați, anunță Digi24.

Comitetul de urgență din Andaluzia a ordonat evacuarea a peste 3.000 de persoane din provinciile Malaga, Cadiz și Jaen, având în vedere riscul de inundații de miercuri. Până când pericolul va trece, unii se cazează la prietenii și rudele lor, în timp ce alții se adăpostesc în hoteluri și centre mari pregătite pentru măsuri preventive.

Provincia Malaga

În provincia Malaga, evacuarea din zona Ronda a avut loc la ora 18:00. Persoanele care locuiesc în zone predispuse la inundații s-au mutat într-un hotel din regiunea industrială, anunță presa locală. Deși nu au fost necesare noi măsuri, nu a fost exclusă evacuarea mai multor persoane din alte zone, în special din cele care ar putea fi afectate de creșterea nivelului rezervoarelor și al râurilor.

Cadiz

În provincia Cadiz, evacuările au avut loc în: zonele rurale din Jerez de la Frontera, zonele La Barca și Guadalcacin, așezarea rurală Las Pachecas, orașul San Roque și Algeciras. Sierra Nevada și punctele de control al vehiculelor din Ronda, Algeciras și Villamartin au fost închise.

Autoritatea portuară din Andaluzia a decis să închidă toate porturile aflate sub supravegherea sa, inclusiv instalațiile din provincia Cadiz și din Strâmtoarea Gibraltar.

Jaen

În provincia Jaen, evacuarea a avut loc în zona Los Puentes. Aproximativ 200 de locuitori sunt cazați la rude și prieteni. Crucea Roșie a amenajat adăposturi pentru alte persoane care ar putea avea nevoie de ele.

Agenția andaluză pentru situații de urgență (Ema) îndeamnă populația să respecte recomandările de autoprotecție pe durata trecerii furtunii Leonardo.

Fenomenul meteorologic s-a combinat cu un „râu atmosferic”, care va aduce precipitații intense și persistente în Andaluzia în această săptămână.

Următoarele facilități rămân închise miercuri: stațiunea de schi Sierra Nevada, punctele de inspecție tehnică auto ITV din Ronda, Algeciras și Villamartin, situl roman Acinipo (Ronda), parcurile Los Torunos și La Algaida din Puerto Real (Cadiz).

Marți a trecut fără incidente grave, dar pe parcursul zilei au fost înregistrate în total 136 de incidente minore. Oamenii au raportat în principal căderi de crengi, copaci, mobilier stradal, panouri publicitare, alunecări de teren și pagube la drumurile secundare.

Editor : C.A.