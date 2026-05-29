Video E oficial: De la 1 august, transportul public în Arad va costa 1 leu pe zi. Motivul pentru care s-a luat această decizie

Data publicării:
transport public arad
Măsura votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare.

În plină criză a petrolului, ca să încurajeze oamenii să lase mașinile acasă, o primărie din România a făcut biletul de autobuz și tramvai doar 1 leu. Este cel mai mic preț din țară și se va aplica din august. Biletele de un leu vor fi valabile 24 de ore, iar călătorii își vor putea face și abonament lunar, de cinci ori mai ieftin decât în prezent.

De la 4,5 lei, cât costă acum o călătorie cu tramvaiul sau autobuzul, de la 1 august arădenii vor plăti numai un leu, iar biletul va fi valabil 24 de ore.

„Sperăm că va duce la o creștere a numărului de călători și, implicit, la o descongestionare a traficului. Nu au niciun motiv să nu utilizeze transportul public”, e de părere directorul CTP Arad, Claudiu Godja.

„Foarte bine! Eu sunt din Petroșani și acolo, un abonament pe lună, e 175 de lei”, spune un domn.

„Având în vedere situația care este în ziua de astăzi, cu salariul minim pe economie, mi se pare o idee foarte bună”, e de părere și o doamnă.

„Este mult mai rentabil!”, e de părere un șofer.

„Și daca oamenii ar renunța și la masini, ar fi și mai lejer traficul”, spune altcineva.

„Ar ajuta multă lume să nu mai depindă de mașini”, crede un alt șofer.

„Transportul public nu-mi satisface nevoia. Nu sunt suficiente și nu merg destul de repede”, consideră, în replică, o altă localnică.

Măsura votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare: de la 100 de lei în prezent, la numai 20 de lei.

În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice. Reducerea prețului biletului va costa Primăria încă aproape 7 milioane de lei.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

