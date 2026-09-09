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Video Haosul aviatic generat de defecțiunea tehnică din Marea Britanie afectează și România: 14 zboruri dus-întors sunt vizate

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Foto: captură video Digi24
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Haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie afectează și România: 14 zboruri dus-întors au întârzieri și unul a fost anulat pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt zeci de mii de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirijează traficul aerian din Regatul Unit.

Pe Aeroportul Otopeni sunt programate 14 curse dus-întors din Marea Britanie. Cele mai multe, 11, sunt către Londra. Un zbor a fost anulat ca urmare a problemelor de control al traficului aerian din Regatul Unit. Acesta trebuia să plece azi-noapte de la Londra spre București. 

Sunt așteptate mai multe întârzieri, având în vedere că o defecțiune tehnică din Marea Britanie a dat peste cap programul zborurilor și al echipajelor. Chiar dacă defecțiunea ar fi fost remediată, lucrurile nu pot reveni imediat la normal. De exemplu, un avion care nu a mai ajuns marți la destinație nu poate să plece astăzi la ora stabilită pentru următoarea cursă. Aici apare un efect de „domino” și pot exista întârzieri și la curse care nu ar avea legătură cu problema inițială.  

În Marea Britanie, problema rămâne complicată. Peste 1.900 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile. 

Astăzi sunt așteptate perturbări până când avioanele și echipajele vor reveni la normal. 

Șeful companiei care gestionează traficul aerian britanic a fost chemat la discuții de către ministrul britanic al Transporturilor, pentru a explica cum a fost posibil ca o problemă tehnică să provoace un asemenea blocaj. 

Pasagerii din România care au miercuri zbor către sau dinspre Marea Britanie ar trebui să verifice starea cursei înainte de a pleca spre aeroport. 

Editor : A.C.

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