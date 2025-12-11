Live TV

Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul

harta cnir drum expres bucuresti centura
Foto: CNIR

Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Giurgiu și de Bulgaria. Este un traseu strategic din perspectiva transportului și sistemului logistic european. A fost încredințat studiul de fezabilitate unui consorțiu româno-turc, iar într-un an și jumătate ar trebui să existe o soluție.

Nu s-a luat o decizie dacă va fi autostradă sau drum expres și nici un traseu aproximativ. Ar urma să fie prezentate 4-5 variante de traseu cu mai multe alternative de conexiune la infrastructura deja existentă. 

Distanța dintre București și Giurgiu este relativ mică, puțin peste 60 de km pe șoseaua veche, însă este anticipat un proiect costisitor din cauza lucrărilor inginerești complexe, care trebuie să țină cont de mai mulți factori, inclusiv viitorul pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse.  

Deși Bulgaria propune mai multe poduri pentru traversarea Dunării, Bucureștiul este deschis doar pentru dublarea actualei treceri de la Giurgiu. 

Alte rute ar presupune reducerea rolului pentru București în circuitul logistic internațional, rol care ar trebui să fie întărit prin centura A0 și drumul de mare viteză către Giurgiu. 

Pentru actualul proiect se discută inclusiv de o conexiune cu a doua centură la profil de autostradă în jurul Capitalei, iar o parte a drumului spre Giurgiu să fie parte din acest nou inel. Segmentul nordic al A0 încă este departe de finalizare.  

Gabriel Budescu, director general CNIR: „Variantele vor analiza atât conexiunea dintre Giurgiu direct cu A0 în prelungirea probabil a unui drum radial, respectiv conexiunea pe aliniamentul Ghimpați-A1, pentru a vedea cât din trafic vine spre București, cât merge spre Sibiu, respectiv Nădlac. 

Analizăm posibilitatea amenajării pistei de canotaj pe amplasamentul gropii de împrumut care ne va fi necesară pentru a utiliza materialul la construcția autostrăzii. Vom face acele analize privind utilizarea materialelor cu asfalt, respectiv bitum versus ciment. Urmează ca toate aceste analize să fie parte din contract”. 

