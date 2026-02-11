Noi imagini de pe autostrada din jurul Bucureștiului, care va lega Capitala de principalele artere și drumuri de mare viteză care duc către restul țării. Constructorul chinez care lucrează la A0 a început deja să asfalteze pe unul dintre tronsoane.

Autostrada Bucureștiului A0 prinde contur, iar constructorii chinezi au început să asfalteze pe secțiunea care va lega A0 de artere din jurul Capitalei.

Lotul are o lungime de 8,6 kilometri, iar lucrările sunt realizate cu fonduri europene.

A0 va fi inelul de autostradă al Capitalei. Va fluidiza traficul și va face legătura cu alte drumuri de mare viteză.

La începutul lunii februarie 2026, stadiul lucrărilor a urcat la 77,55%, iar autoritățile vor să deschidă circulația pe mai multe tronsoane până la sfârșitul anului, ca alternativă rapidă la actuala centură

Editor : A.P.