Live TV

Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată va fi aplicată

Data publicării:
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook

Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanţă de urgenţă, cu şase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale.

Dispoziţiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România, la aplicarea TollRo - tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Totodată, STRR trebuie să asigure funcţionalităţi similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din Statele Membre ale Uniunii Europene şi să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE), se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Conform Guvernului, decizia de prorogare a fost necesară pentru a permite implementarea etapizată a STRR. Această implementare presupune: dezvoltarea soluţiei informatice, achiziţia echipamentelor pentru amplasamentele de control şi realizarea infrastructurii aferente.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025, a fost deschisă finanţarea şi s-a aprobat semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include atât funcţionalităţile existente din prezentul sistem centralizat (Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei - SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor din acesta, cât şi funcţionalităţile specifice pentru colectarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (TollRo) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, menţionează sursa citată.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Ce ar însemna pentru România dacă SUA ar trimite avioane F-35, ca...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal...
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Ultimele știri
MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0988419914
Tarifele lui Donald Trump țin mii de vehicule cu mărfuri blocate în porturile UE. Imagini cu uriașul „parc auto” din Anvers-Bruges
ID310317_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pachetul de măsuri fiscale, anunțat săptămâna viitoare. Ilie Bolojan: „Trebuie atacată problema deficitului și accesarea fondurilor UE”
profimedia-0958629553 (1)
Guvernul Bolojan vrea să le interzică militarilor și polițiștilor să se mai angajeze ca mercenari, chiar și după trecerea în rezervă
Ministerul Dezvoltarii
Primăriile care au proiecte cu fonduri europene pot cere împrumuturi direct de la Trezoreria Statului
gov
Guvernul a modificat legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru a debloca sume din cererea 3 din PNRR
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini