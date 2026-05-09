AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență

simion aur inquam george calin
George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ce s-a întâmplat Ordonanța a fost adoptată înainte de căderea Guvernului

AUR anunță că a depus sâmbătă o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicită trimiterea către Curtea Constituțională a Ordonanței de Urgență nr. 38/2026, pusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 mai. Potrivit explicațiilor transmise de Secretariatul General al Guvernului, măsura nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ. Mai exact, Guvernul trebuia să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ, care s-a pronunțat după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. 

Actul la care face referire sesizarea AUR este documentul semnat vineri de către premierul interimar Ilie Bolojan, la trei zile dupe ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. 

„Ne aflăm în fața unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moțiune de cenzură semnează o ordonanță de urgență ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaților, ale funcționarilor publici și ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare”, acuză AUR.

Formațiunea condusă de George Simion susține că articolul 110 alineatul (4) și articolul 37 alin. (3) din Codul administrativ prevăd, fără echivoc, că un guvern demis „nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege”, ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice.

„OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă. Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislația română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcționale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcționarilor publici și altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală și interzicerea muncii forțate”, mai susțin reprezentanții AUR.

Ce s-a întâmplat

Guvernul interimar a repus pe ordinea de zi a ședinței de vineri o ordonanță de urgență adoptată deja în ședința din 4 mai, cu doar câteva ore înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură. Potrivit explicațiilor transmise de Secretariatul General al Guvernului, măsura nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, repunerea proiectului pe ordinea de zi a fost făcută pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ asupra modificărilor introduse în timpul ședinței din 4 mai.

„Repunerea pe ordinea de zi a fost conform articolului 43 alineatul 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 și nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai”, transmite Executivul.

Ordonanța a fost adoptată înainte de căderea Guvernului

Potrivit Executivului, ordonanța are ca principal obiectiv adaptarea rapidă a cadrului legal pentru realizarea unor investiții din industria de apărare, în contextul oportunităților de finanțare create prin programul european SAFE. Actul normativ include însă și o serie de alte modificări considerate urgente pentru funcționarea mai multor domenii de activitate. Printre acestea se numără:

  • soluționarea numărului mare de documente necesare persoanelor persecutate politic;
  • clarificări privind compensarea prețurilor la energie;
  • modificări privind normele de securitate la incendiu pentru articolele pirotehnice;
  • posibilitatea utilizării excedentului bugetar din anii anteriori pentru proiecte publice;
  • clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale și rambursările de TVA;
  • modificări pentru proiectele de investiții din rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;
  • măsuri pentru asigurarea resursei umane necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Cabinetul condus interimar de Ilie Bolojan are atribuții limitate și nu mai poate adopta ordonanțe de urgență, iniția proiecte de lege sau promova politici publice noi.

