Opt oferte au fost depuse pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, cu extindere în Republica Moldova

Șantioer Autostrada Moldovei foto captura video Facebook / Ionel Scrioșteanu
Șantioer Autostrada Moldovei foto captura video Facebook / Ionel Scrioșteanu
Finanțare asigurată prin Programul SAFE

Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8, pe relația Târgu Neamț–Iași–Ungheni, sector care va asigura legătura rutieră cu Republica Moldova. Proiectul prevede continuarea autostrăzii și pe teritoriul Republicii Moldova, prin conexiunea cu Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, relatează Agerpres și telegraph.md.

Patru asocieri şi patru companii au depus, luni, oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, contract care include şi realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), pe Facebook.

Cei opt ofertanţi sunt: Asocierea Danlin XXL (lider) - Intertranscom Impex - Evropeiski-Patishta AD - Groma Hold; Asocierea Far Foundation (lider) - Automagistral Pivden - Lincor Trans; Asocierea Construcţii Erbaşu (lider) - Frasinul - Consent - EKY - SAM - Dimex 2000 Company; Aktor (ofertant unic); Asocierea Itinera SPA (lider) - Sapiem SPA - ICM SPA; Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret (ofertant unic); Concelex (ofertant unic); FCC Construcction (ofertant unic).

Finanțare asigurată prin Programul SAFE

Tronsonul 4, între DN 24 (Iaşi) şi Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova are o lungime de 15,5 kilometri şi un cost estimat de 4,7 miliarde lei, finanţarea fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe - SAFE.

"Este un contract cu finanţare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care îşi asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor. Pe traseu vor fi construite: 14 poduri şi pasaje; două tunele (tunelul de la km 83 având o lungime de 1.760 metri); două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă - drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti). 

