Șoferii care lucrează pe platformele de ridesharing au transmis autorităților o scrisoare în care reclamă presiuni legate de „rata de acceptare” a curselor, riscul suspendării conturilor în urma reclamațiilor clienților și venituri pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi taxele și cheltuielile. Prin document, aceștia au cerut intervenția instituțiilor statului și clarificarea statutului juridic al lucrătorilor de pe platforme. În paralel, în discuțiile purtate de redacția Digi24.ro cu șoferi parteneri apar și exemple concrete privind nivelul câștigurilor. Unul dintre aceștia a transmis un calcul detaliat pentru o lună de muncă full-time, potrivit căruia din 10.000 de lei încasați de la clienți ar rămâne aproximativ 1.357 de lei net, adică în jur de 8 lei pe oră. Contactate de Digi24.ro, platformele Uber și Bolt resping acuzațiile și susțin că șoferii beneficiază de flexibilitate, pot contesta eventualele suspendări și că veniturile depind de cerere și sezonalitate.

Potrivit documentului transmis autorităților, scăderea sub un anumit prag poate duce la limitarea accesului la comenzi sau chiar la dezactivarea contului. Deși platformele prezintă activitatea drept una independentă, autorii scrisorii susțin că, în practică, șoferii sunt încurajați să accepte aproape toate cursele pentru a nu-și periclita activitatea.

10.000 de lei facturați, 1.357 de lei rămași

Un șofer partener care lucrează prin intermediul unui SRL neplătitor de TVA a transmis redacției un exemplu concret privind situația financiară a unei luni cu aproximativ 160-170 de ore lucrate.

Datele prezentate arată astfel:

Total facturat clienților: 10.000 lei

Comision platformă (36%): 3.600 lei

Venit rămas după comision: 6.400 lei

TVA intracomunitar aplicat comisionului (21%): 756 lei

Venit efectiv rămas în firmă: 5.644 lei

Cheltuielile deductibile fiscal (combustibil, revizie, ITP, consumabile, deductibile în proporție de 50%, amortizarea mașinii (100%), contabilitate, spălat auto, telefon, service casă de marcat) au totalizat aproximativ 2.937,5 lei.

Profitul impozabil a fost de aproximativ 2.706 lei, iar impozitul pe profit (16%) a fost de aproximativ 433 lei. Profitul rămas după impozitare este de circa 2.273 lei.

La această sumă se adaugă partea nedeductibilă a cheltuielilor auto (aproximativ 916 lei), ceea ce duce, potrivit calculelor transmise, la un venit net efectiv de aproximativ 1.357 lei pe lună, echivalentul a circa 8 lei pe oră.

„Dacă mașina se strică sau te îmbolnăvești, nu ai concediu plătit, nu ai protecție socială, dar taxele și obligațiile rămân”, a transmis șoferul, care a solicitat protejarea identității.

Acesta susține că, pentru a obține venituri mai mari, șoferii ajung să lucreze noaptea, în weekend și în perioadele de sărbători, asumând riscuri suplimentare, precum accidente, jafuri sau agresiuni.

Suspendări în urma reclamațiilor clienților

Un alt punct reclamat în scrisoare este dezactivarea conturilor în urma sesizărilor pasagerilor.

Potrivit documentului, conturile pot fi suspendate inclusiv în urma unor raportări considerate nejustificate, iar mecanismele de contestare sunt percepute de unii șoferi ca fiind limitate.

Blocarea contului echivalează, în practică, cu pierderea imediată a sursei de venit.

Autorii scrisorii au cerut autorităților să analizeze dacă actualul cadru legislativ oferă protecție suficientă lucrătorilor de pe platforme, dacă există un dezechilibru contractual între platforme și șoferi și să implementeze de urgență Directiva (UE) 2024/2831 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pe platformele digitale, care trebuie transpusă în legislația națională până la 2 decembrie 2026.

Ce presupune Directiva (UE) 2024/2831

La nivel european a fost adoptată Directiva (UE) 2024/2831, care stabilește reguli comune pentru persoanele care lucrează prin platforme digitale, inclusiv în domeniul ridesharing.

Scopul este clarificarea statutului profesional și stabilirea unor criterii după care se poate decide dacă un lucrător este cu adevărat independent sau dacă activitatea sa are caracteristicile unui raport de muncă.

Textul european stabilește că, atunci când platforma controlează elemente esențiale ale activității, precum nivelul remunerației, accesul la comenzi sau evaluarea performanței, poate funcționa o prezumție de angajare. În astfel de situații, platforma trebuie să demonstreze că relația este una independentă.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli privind transparența algoritmilor care influențează alocarea curselor și suspendările de conturi, precum și dreptul lucrătorilor de a contesta deciziile automate.

Cum răspunde Uber acuzațiilor șoferilor

Reprezentanții Uber au transmis redacției Digi24.ro că aplicația le oferă șoferilor flexibilitatea de a alege când și cât timp conduc, aceștia putând să se conecteze și să se deconecteze din aplicație în orice moment.

„Uber este o platformă care le oferă șoferilor flexibilitatea de a alege când și cât timp conduc. Încă de la lansarea în România, aplicația a reprezentat o modalitate eficientă pentru mulți șoferi de a obține un venit suplimentar, fie ca al doilea loc de muncă, fie pentru obiective financiare specifice”, a transmis Biroul de presă Uber.

Compania a precizat că siguranța rămâne o prioritate și că fiecare sesizare este analizată.

„Încurajăm raportarea oricăror situații îngrijorătoare și analizăm cu atenție fiecare caz, iar în situații de reclamații repetate și similare pot fi aplicate măsuri temporare, cu posibilitatea de revizuire.”

Uber a menționat și existența programului Uber Pro, care oferă beneficii suplimentare, precum asigurări și reduceri la servicii auto sau combustibil, pentru șoferii activi pe platformă.

Cum răspunde Bolt acuzațiilor șoferilor

Bolt a precizat pentru Digi24.ro că percepe un comision unic de 25% la nivel național, aplicat unitar, și că acesta este singurul comision încasat de companie.

„Tarifele și comisioanele sunt comunicate întotdeauna digital, prin aplicație, către operatorii de transport. Platformele digitale percep un comision pentru utilizarea platformei, necesar pentru funcționarea și intermedierea serviciilor.”

Compania susține că estimarea prețurilor se bazează pe machine learning și pe zeci de parametri care țin cont de distanță, trafic, condiții meteo sau raportul dintre cerere și ofertă. De asemenea, dacă o cursă duce într-o zonă din care șoferul are șanse reduse să preia o altă comandă, acest aspect este reflectat în tarif.

Referitor la alocarea curselor, Bolt a transmis că șoferii pot selecta raza din care doresc să primească solicitări, iar cursele din afara acestei raze sunt opționale.

Totodată, anulările nu pot fi utilizate abuziv, iar evaluarea performanței are rolul de a menține un echilibru între cerere și ofertă.

În cazul suspendărilor, compania a precizat că există o echipă dedicată care analizează fiecare situație și că șoferii au dreptul să conteste măsurile, în conformitate cu legislația europeană privind relațiile dintre platforme și întreprinderi și serviciile digitale.

„Fiind o companie de tehnologie care pune pe piață un produs digital, relația Bolt cu șoferii parteneri nu este una de angajator-angajat, ci una de platformă-utilizator”, se arată în răspunsul transmis de reprezentanții platformei de ridesharing.

Bolt mai susține că industria este influențată de sezonalitate, primele luni ale anului fiind caracterizate de o cerere mai scăzută. „Într-o lună de vârf, câștigurile pot fi cu până la 30% mai mari decât în această perioadă.”

De asemenea, potrivit datelor companiei, șoferii care activează prin PFA pot avea câștiguri cu până la 8% mai mari.