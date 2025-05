Stadiul Autostrăzii A1 Sibiu - Curtea de Argeș. Asociația Pro Infrastructură: „În grafic să ajungă la Tigveni vara viitoare”

Asociaţia Pro Infrastructură anunţă, marţi seară, că reprezentanţii ei au vizitat lotul 4 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, unde se lucrează la tunelul rutier - o muncă super-specializată, migăloasă şi periculoasă, făcută secvenţial şi fără posibilitatea de a accelera.

„Cei de la Porr dau o lecţie de cum se construieşte un tunel rutier: specialişti din vreo 14 ţări lucrează nonstop şi au şanse maxime să inaugureze cei aproape 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni în iulie 2026, cu mult înainte de termenul contractual, martie 2027, fără extensii de timp”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructrură, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, pe sensul spre Sibiu al tunelului, antreprenorul a ajuns la jumătate cu operaţiunea de turnare a pereţilor-casetă, stratul final de beton care va fi văzut de şoferi.

„Înaintând spre nord din acest punct, «călătorim în timp» şi observăm fiecare etapă majoră, în ordinea inversă a punerii în operă: sub betonul final este membrana hidroizolantă, sub ea vine o alta de protecţie (anti-rupere) şi la final betonul torcretat fixat cu ancore aplicat direct pe terenul natural. Sâmbătă, când am ajuns noi, muncitorii legau armătura ultimei secţiuni de radier (fundaţia căii de rulare) rămasă pe această galerie, chiar în capătul de nord. Pe margine, într-un loc am văzut un mănunchi de 6 furtunuri groase care vor proteja cablurile numeroaselor sisteme ce vor fi instalate. Tot acolo este ascunsă şi conducta care evacuează apele pluviale. Şi asta doar ce se vede grosier, sunt multe alte detalii care îţi explică de ce e nevoie de mai bine de un an de la finalizarea excavaţiei până la darea în trafic”, mai transmis organizaţia.

Reprezentanţii acesteia, afirmă că, după ce cofrajul culisant cu ajutorul căruia se toarnă pereţii-casetă ajunge în capătul dinspre Sibiu, este mutat pe sensul celălalt, spre Curtea de Argeş.

„O muncă super-specializată, migăloasă şi periculoasă, făcută secvenţial şi fără posibilitatea de a accelera. Deci mai este nevoie de răbdare până vara viitoare, sperăm nu mai târziu de luna iulie, ca să circulăm. Aşteptarea va merita fiindcă vom primi un tunel ultra-modern cu toate dotările pe care le vedem în Europa civilizată, de la iluminatul automat cu intensitate adaptată gradual care reduce efectul de orbire şi până la sistemele de supraveghere, ventilaţie şi stingere incendii”, au transmis specialiştii organizaţiei.

Editor : B.E.