Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 Curtea de Argeş - Tigveni a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%, a anunțat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Dacă se menţine ritmul activităţilor şi mobilizarea din şantier, aceasta ar putea fi dată în circulaţie anul viitor, mai devreme decât este prevăzut în contract.

„Autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunea 4 (Curtea de Argeş - Tigveni). Constructorul austriac (Porr) este mobilizat în şantier cu 550 de muncitori şi 170 utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%. A fost finalizată structura de rezistenţă la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime de 1,35 km, iar acum sunt montate instalaţiile de siguranţă. În următoarele zile va începe turnarea betonului rutier pe căile de rulare din galerii”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

În prezent, se lucrează la aşternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii, placa de suprabetonare a podului de la km 82+346 (au fost finalizate 11 din cele 12 poduri de pe traseu), sistemele de scurgere a apei, construcţia clădirilor tehnice ale tunelului.

„Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este anul 2027, dar dacă se menţin ritmul activităţilor şi mobilizarea din şantier, este foarte posibil să fie deschisă anul viitor (2026) circulaţia şi pe această secţiune (9,8 km) a autostrăzii Sibiu - Piteşti”, a precizat şeful CNAIR.

Contractul, în valoare de 1,54 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Editor : A.P.