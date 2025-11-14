Live TV

Video Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%. Când ar putea fi dată în circulaţie

Data publicării:
autostrada sibiu pitesti
Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%. Foto: Captură video/facebook

Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 Curtea de Argeş - Tigveni a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%, a anunțat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Dacă se menţine ritmul activităţilor şi mobilizarea din şantier, aceasta ar putea fi dată în circulaţie anul viitor, mai devreme decât este prevăzut în contract.

„Autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunea 4 (Curtea de Argeş - Tigveni). Constructorul austriac (Porr) este mobilizat în şantier cu 550 de muncitori şi 170 utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%. A fost finalizată structura de rezistenţă la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime de 1,35 km, iar acum sunt montate instalaţiile de siguranţă. În următoarele zile va începe turnarea betonului rutier pe căile de rulare din galerii”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

În prezent, se lucrează la aşternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii, placa de suprabetonare a podului de la km 82+346 (au fost finalizate 11 din cele 12 poduri de pe traseu), sistemele de scurgere a apei, construcţia clădirilor tehnice ale tunelului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este anul 2027, dar dacă se menţin ritmul activităţilor şi mobilizarea din şantier, este foarte posibil să fie deschisă anul viitor (2026) circulaţia şi pe această secţiune (9,8 km) a autostrăzii Sibiu - Piteşti”, a precizat şeful CNAIR.

Contractul, în valoare de 1,54 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței
Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
portiune de autostrada
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă
austrada
Autostrada Moldovei A7: Cum arată loturile care ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni
portiune de autostrada
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru
395206424_687696446787194_5209186576980711266_n
România împrumută 500 milioane de euro de la BEI pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești
ninsoare si utilaje de deszapezire pe transalpina
Antreprenorii de pe Transalpina, gata să deszăpezească drumul pe cont propriu: „Avem utilaje și voință”. Reacția CNAIR
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur...
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Lady Gaga, adevărul nespus despre perioada A Star Is Born: tratament psihiatric, dureri și neputință. "Sunt...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...