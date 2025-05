Statul vrea să cumpere 23 de locomotive electrice și serviciile de mentenanță aferente. Valoarea contractului: 1,573 miliarde de lei

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat, joi, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), un anunţ de participare pentru achiziţia a 23 de locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători, precum şi a serviciilor de mentenanţă şi reparaţii a respectivului material rulant. Contractul este estimat la maximum 1,573 miliarde de lei, fără TVA, scrie Agerpres.



„Locomotivele electrice vor fi utilizate pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP) atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 şi cu prevederile legislaţiei din România”, potrivit unui anunţ al ARF pe pagina sa de Facebook.



Perioada de mentenanţă şi reparaţii este de 20 ani, în cadrul căreia sunt incluse: serviciile necesare funcţionării respectivelor locomotive electrice, conform cerinţelor specificate în caietul de sarcini; instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea locomotivelor electrice şi aplicaţiilor software; transportul, asigurarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie.



Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.



Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1,106 miliarde lei şi 1,573 miliarde lei, fără TVA, inclusiv serviciile de reparaţii şi mentenanţă pe durata de viaţă a locomotivelor electrice.



Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul pentru Modernizare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.



Durata contractului/contractelor aferente cantităţilor comandate va fi de 275 luni.



Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost, iar factorii de evaluare şi pondere a acestora sunt: 70% componenta financiară şi 30% componenta calitate, din care 12% - programul de livrare; 8% - disponibilitatea locomotivelor electrice în perioada de garanţie şi în perioada de mentenanţă; 5% - capacitatea locomotivelor electrice de comandă Push-Pull, în funcţie de produsul ofertat; 5% - autonomia locomotivelor fără a fii conectată la firul de contact, pentru a executa manevre pe liniile neelectrificate.



„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie. Procedura de licitaţie deschisă va fi disponibilă ofertanţilor calificaţi din orice ţară, fără restricţii pozitive sau negative pentru nici unul dintre furnizori, cu respectarea legislaţiei specifice la nivel european. Termenul de depunere a ofertelor este 19.06.2025, ora 15:00”, se mai arată în postarea ARF.

Editor : B.E.