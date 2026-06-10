TollRo, amânat pentru a doua oară. Când va intra în vigoare noul sistem de taxare a drumurilor

Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, TollRo, a fost amânată pentru a doua oară. Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 74/2025, care prevede prorogarea termenului de aplicare a sistemului până la 1 octombrie 2026. Proiectul a fost adoptat cu 244 de voturi „pentru”.

Sistemul urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, după ce Guvernul amânase deja cu șase luni termenul inițial, stabilit pentru 1 ianuarie 2026.

Legea merge acum la promulgare la președintele României.

Parlament: actualul calendar nu permite toate testele necesare

Potrivit amendamentului adoptat de deputați, autoritățile au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea noii platforme informatice care va gestiona taxarea utilizării rețelei de drumuri naționale.

În documentele care au însoțit proiectul se arată că actualul calendar nu permite efectuarea tuturor testelor necesare pentru funcționarea sistemului în condiții de siguranță.

Versiunea de test a platformei urmează să fie livrată în iunie 2026, iar CNAIR trebuie să efectueze teste de funcționalitate, performanță, securitate și integrare cu bazele de date gestionate de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și de Registrul Auto Român, instituții care furnizează informații necesare pentru operarea sistemului.

După această etapă, furnizorii de servicii trebuie să își dezvolte propriile aplicații și să realizeze interconectarea cu platforma națională.

Inițiatorii modificării legislative susțin că restricțiile impuse de finanțarea prin PNRR, care expiră la 31 august 2026, au redus perioada disponibilă pentru implementarea completă a proiectului.

Președintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, Lucian Bode (PNL), a declarat că amânarea până la 1 octombrie 2026 reprezintă „singura cale” pentru evitarea unui blocaj instituțional la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Parlamentarii au decis și menținerea valabilității rovinietelor achiziționate înainte de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele care nu vor fi taxate în funcție de kilometrii parcurși.

Măsura are scopul de a evita un număr mare de solicitări de restituire a sumelor deja plătite și de a preveni blocajele administrative la nivelul CNAIR.

România trece la sistemul „plătești cât circuli”

Prin introducerea TollRo, România trece de la modelul clasic de taxare bazat pe timp la unul care aplică principiul „plătești cât circuli”, în special pentru transportul greu de marfă.

Pentru autoturisme, autobuze, autocare și vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone va continua să existe sistemul actual bazat pe durată, prin intermediul rovinietei.

În schimb, pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone va fi aplicată o taxare în funcție de distanța parcursă. Practic, transportatorii vor plăti pentru fiecare kilometru utilizat pe rețeaua de drumuri naționale.

Noua rovinietă va ține cont de categoria vehiculului, norma de poluare Euro și perioada de utilizare a infrastructurii. Vor fi disponibile variante pentru o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni.

Pentru camioane și vehicule comerciale grele, TollRo va fi calculat prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă. Tariful va include atât costurile de utilizare a infrastructurii, cât și costurile externe generate de poluarea atmosferică produsă de trafic.

Nivelul acestui tarif va fi stabilit prin ordin al ministrului Transporturilor.

Taxarea se va aplica pe întreaga rețea de drumuri naționale, cu excepția sectoarelor aflate în intravilanul localităților, între indicatoarele de intrare și ieșire din municipii și orașe.

Sistemul va fi conectat la platformele europene

Colectarea taxelor va fi realizată prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), care va permite monitorizarea, controlul și gestionarea plăților în format digital.

Autoritățile urmăresc ca sistemul românesc să fie interoperabil cu cele utilizate în alte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră Electronică (SETRE).

Totuși, potrivit estimărilor incluse în documentele adoptate de Parlament, testele necesare conectării la platformele europene vor necesita până la șase luni după punerea în funcțiune a sistemului în România, ceea ce împinge acest proces până în prima parte a anului 2027.

În prezent, veniturile din rovinietă acoperă aproximativ 30% din necesarul de întreținere al rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Autoritățile estimează că introducerea TollRo ar putea ridica gradul de acoperire spre 70%, prin noul sistem de taxare aplicat transportului greu de marfă.

Vezi documentul aici.

Editor : A.D.