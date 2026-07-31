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Camera Deputaților, convocată în sesiune extraordinară pentru rediscutarea proiectului noii legi a integrității

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Mâini ridicate în timpul votului în Parlament
Foto: Inquam Photos/Ovidiu Micsik
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Camera Deputaților se va reuni săptămâna viitoare în sesiune extraordinară, pentru a rediscuta proiectul de lege privind integritatea, potrivit unei decizii adoptate vineri de Biroul permanent.

Potrivit documentului aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților, sesiunea extraordinară va avea loc în perioada 3-6 august, iar pe ordinea de zi figurează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și alte inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de prim for sesizat.

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Conform proiectului programului de lucru, deputații se vor reuni luni, în prima parte a zilei, în ședințele comisiilor de specialitate, iar de la ora 16:00 vor dezbate și vota proiectele de lege în plen.

Marți și joi activitatea va avea loc exclusiv în comisii, în timp ce miercuri este programată o nouă ședință de plen, în care va fi dat votul final asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi.

Senatul a respins, în calitate de for decizional, proiectul noii legi a integrității, care prevedea modificări privind declarațiile de avere și regimul incompatibilităților aplicabil demnitarilor.

Printre prevederile controversate ale proiectului se numărau eliminarea obligației de a declara veniturile în numerar și menținerea confidențialității bunurilor deținute de soți. Totodată, la propunerea PSD, persoanele aflate în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția chiar dacă fapta fusese săvârșită înainte de intrarea în vigoare a legii, prevedere despre care opoziția a susținut că îl viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

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După respingerea proiectului, USR și PNL au anunțat că vor elabora și vor depune o nouă inițiativă legislativă privind integritatea.

Preşedintele Senatului Mircea Abrudean a anunţat joi, după respingerea proiectului respectiv, că acesta va fi redepus în Parlament fără cele două amendamente introduse de PSD și contestate de PNL și USR. Unul dintre amendamente se referă la sancționarea retroactivă a faptelor de conflict de interese și incompatibilitate prin pierderea mandatului, iar celălalt la eliminarea obligației demnitarilor de a declara banii cash deținuți.

 

Editor : Ana Petrescu

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