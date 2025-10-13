Live TV

Foto Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1

DN69A
Circulaţia pe DN69A, care face legătura între DN69 şi A1, se deschide luni. Foto: Facebook

Un nou drum se deschide astăzi în România. Circulaţia pe DN69A, care face legătura între DN69 şi A1, se deschide luni, la ora 17:00, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Acest drum modern (10 km), construit în judeţul Timiş, va asigura un acces mult mai facil între A1 şi municipiul Timişoara”, a transmis şeful CNAIR.

DN69A a fost construit la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens), este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate 3 noduri rutiere: nod rutier la intersecția cu DN69, nod rutier la intersecția cu DC58 și nod rutier la intersecția cu A1.

