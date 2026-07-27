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Video Ziua și scumpirile la pompă. Motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru

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pompa de carburant
Foto: Profimedia
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Prețurile combustibililor au crescut din nou în România. Motorina se află la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe litru, pe care l-a mai depășit odată, în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului. Valul de scumpiri vine după reluarea războiului din Iran și după ce Kazahstanul a oprit livrările de petrol.

Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru, după o serie de scumpiri operate în weekend de liderul pieței carburanților din România. În prezent, prețul acestui combustibil variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru, iar o nouă majorare aplicată în cursul zilei ar putea împinge prețul peste pragul de 10 lei.

Scumpirile sunt alimentate și de problemele de aprovizionare cu țiței din Kazahstan, provocate de atacurile din Marea Neagră. Perturbarea livrărilor pune presiune asupra producției de motorină din România și contribuie la creșterea prețurilor la pompă.

Specialiștii din domeniul energiei avertizează că, dacă motorina va ajunge să coste între 10 și 12 lei pe litru, tot mai mulți români ar putea renunța la utilizarea zilnică a autoturismelor, din cauza costurilor ridicate.

Și benzina a urmat o tendință similară de scumpire în ultimele zile. În prezent, acest carburant se vinde în majoritatea stațiilor de alimentare cu peste 9 lei pe litru.

În acest context, la Senat a fost depus un proiect de lege prin care ar urma să fie declarată din nou starea de criză pe piața carburanților, măsură care a mai fost aplicată în primăvara acestui an.

Proiectul prevede reducerea accizei la motorină cu 0,30 lei pe litru, plafonarea adaosurilor comerciale și menținerea cotei de TVA la 19%. Inițiativa legislativă ar putea fi dezbătută și adoptată în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului convocată în această săptămână.

Editor : C.A.

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