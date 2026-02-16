Live TV

Marii producători nu vor mai putea să își distrugă marfa rămasă nevândută. Credit foto: Guliver/Getty Images

Hainele și încălțămintea nevândute din magazine nu vor mai putea fi distruse. Este decizia luată de Comisia Europeană, pentru a pune capăt risipei din industria textilă. Practica este folosită de marile branduri, care preferă să distrugă marfa, decât să o doneze, pentru a nu-și strica imaginea. Fabricile mari se gândesc deja la soluții. Este și cazul unei fabrici de tricotaje din Oradea, care încearcă, de ceva vreme deja, să limiteze risipa prin tehnologia de lucru modernă.

Risipa din industria modei ar putea fi limitată din această vară. Marii producători nu vor mai putea să își distrugă marfa rămasă nevândută și vor fi obligați să găsească alternative. Și asta pentru că articolele textile sunt produse în volume uriașe, iar multe dintre ele nu ajung niciodată la consumator.

Fabricile mari se gândesc deja la soluții. La Oradea, o fabrică de tricotaje și confecții încearcă să limiteze risipa prin tehnologia de lucru modernă.

„Lucrăm pe bază de comenzi ferme, cu cantități precise. Avem tehnologie care face ca tricotajele să se facă conturat, pe forma corpului și practic deșeurile sunt aproape de zero”, explică Ioan Tulvan, managerul fabricii de produse textile.

Anual, între 4 și 9% din textilele nevândute în Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată, arată datele Eurostat. În marile orașe din țară a început colectarea hainelor și încălțămintei uzate. Acestea ajung fie la reciclatori, fie la persoane vulnerabile.

„Oradea are până la 200 astfel de incinte pentru reciclarea încălțămintei și a îmbrăcămintei. Într-un singur an, aici se strâng până la 500 de mii de kilograme de deșeuri textile”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Le donez, nu le arunc”, spune cineva.

„Care n-au, să le ia ei. Nu le aruncăm pe câmp, absolut nu, că au costat bani”, spune altcineva.

„Vezi la tomberon haine care e păcat să le duci acolo, poate alții le-ar dori”, constată o femeie.

„Ale copiilor le mai donez, care vor să le primească și ale noastre le aruncăm”, recunoaște altcineva.

Din 2030, regula se va aplica și magazinelor mai mici.

„De obicei, avem campanii de reduceri, campanii promoționale și, în caz că mai rămânem cu ceva pe stoc, se donează la case de bătrâni, la case de copii”, spune Laura Macarie, reprezentant vânzări într-un magazin.

„Ce a rămas la 2, 3, 5 lei, să facem saci de haine și să le dăm la oameni, la 5 lei, la 10 lei, ca omul să se folosească de ele, decât să le aruncăm”, declară altcineva.

Interdicția va intra în vigoare din luna iulie a acestui an.

reporteri: Bogdan Băcilă, Anamaria Ianc
operatori: Bogdan Băcilă, Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

