Un economist a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Cine este Ionuț Dumitru

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că l-a numit pe Ionuț Dumitru consilier onorific în echipa sa, începând de astăzi. Acesta era considerat o „propunere surpriză” de premier tehnocrat, luată în calcul de președintele Nicușor Dan, relata Digi24 și a fost timp de 9 ani președintele Consiliului Fiscal al României.

„Numirile pe care le voi face direct mă vor califica sau descalifica. Primul meu consilier care va fi numit, începând de azi, onorific, este domnul Ionuț Dumitru, un economist care este consacrat și care sper să fie un sprijin important și pentru mine, și pentru Guvern, în calitate de bancher, de fost președinte al Consiliului Fiscal, în reformele pe care le facem. Fiecare partid, fiecare om, prin numirile pe care le face, prin oamenii pe care îi susține, se poate califica sau se poate descalifica”, a declarat Ilie Bolojan, după ședința de vineri a Guvernului.

Întrebat despre vicepremierul Dragoș Anastasiu, prim-ministrul a spus că îl consideră un om care a dovedit că are expertiza necesară funcției pe care o ocupă.

„Eu îl cunosc pe domnul Dragoș Anastasiu. Cred că este un om care a dovedit că, în sectorul privat, a gestionat proiecte importante și are expertiza necesară să vină cu un pachet de reforme importante, pe componentele de digitalizare, pe componenta de debirocratizare, pe componenta de simplificare. Și de rezultatele muncii pe care o va duce în Guvern se va vedea dacă această propunere a fost bună sau nu. Dar haideți să vedem, timpul să probeze acest lucru”, a explicat șeful Executivului.

Ionuț Dumitru, un critic la adresa cheltuielilor bugetare de anul trecut

Ionuț Dumitru a reprezentat Administrația Prezidențială la ultimele două ședințe ale comisiei tehnice politice care a discutat despre cheltuielile bugetare și despre programul de guvernare.

Acesta are o pregătire economică solidă, este un om specializat în politică fiscală, iar criticile sale la adresa cheltuielilor făcute de anul trecut au răzbătut în spațiul public cu o voce apăsată. De exemplu, spunea că, după pandemie, România pare să fi fost lovită de o nouă molimă, pentru că doar așa se poate explica de ce s-a cheltuit atât de mult din finanțele publice.

El este economist șef din 2005 la Raiffeisen Bank și conduce Departamentul de Cercetări Economice al băncii.

În perioada 2010 – 2019, acesta a fost președinte al Consiliului Fiscal al României. În 2019, atunci când încă deținea funcția de președinte al Consiliului Fiscal, era vehiculat să aibă cele mai multe șanse să fie candidatul propus de PNL ca viceguvernator al Băncii Naționale.

Doctor în economie la ASE

Acesta a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și are un master în „Strategii și Politici Financiar-Monetare” din cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Băncă (DOFIN).

Este doctor în economie la Academia de Studii Economice București, domeniul Finanțe.

Este profesor universitar la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Catedra de Monedă din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Ionuț Dumitru este vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), membră afiliată la EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

Are studii de specializare în macroeconomie și piețe financiare, cu profesori din universitățile partenere DOFIN și mai multe programe de training în management și piețe financiare.

Este autorul a peste 30 de articole în reviste cotate ISI (o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în Journal Citation Reports). A publicat opt cărți de specialitate în domeniul politicilor macroeconomice și managementului bancar.

S-a implicat în mai mult de 15 proiecte de cercetare-proiectare PHARE, PNII-IDEI, CEEX, CERES, Institutul European din România, Centrul Român de Politici Economice și CNCSIS. Este membru al Asociației Române pentru Clubul de la Roma și SOREC (Societatea Română de Economie).

