Încep disponibilizările în fabricile auto din vestul țării. Industria auto din Germania trece printr-o perioadă critică, iar fabricile din România încep să simtă acest lucru. În Oradea, două companii fac concedieri, iar la Ineu, în județul Arad, 1.000 de posturi vor fi desființate, după ce fabrica va fi relocată în afara Uniunii Europene.

Sute de familii din vestul României suferă de pe urma declinului pieței auto din Europa. Sunt anunțate concedieri în masă, după unul dintre cei mai dificili ani din toată istoria industriei.



„Înregistrăm intenții de concedieri colective, care vin dinspre industria automotive. Până acum avem două companii, cu care am intrat deja pe calendarul de concediere colectivă. Ambele companii vin din industria automotive și sunt direct producătoare pentru țările membre ale Uniunii Europene”, spune directorul executiv al AJOFM Bihor, Csaba Bekesi.

Este efectul direct al contraperformanței industriei auto din Germania. În Oradea, o fabrică care face volane pentru piața germană va disponibiliza, anul viitor, aproximativ 120 de angajați. O fabrică de componente auto din Ineu, județul Arad, cu peste 1.000 de angajați, se desființează cu totul. Producția se mută în afara Uniunii Europene.

„În cazul industriei auto, unul dintre factori este reducerea producției de autovehicule în Uniunea Europeană și, în special, în Germania, pe fondul scăderii cotelor de piață ale producătorilor europeni”, explică Adrian Codirlașu, președinte CFA.

Industria auto din Germania traversează cea mai dificilă perioadă de la criza financiară din 2009. Profitul pe trimestrul trei al celor mai mari grupuri auto germane a scăzut drastic, cu 76%. Abia au ajuns la aproximativ 1,7 miliarde de euro, cea mai joasă valoare din ultimii 15 ani.

„Germania a disponibilizat, anul acesta, până la 50 de mii de angajați, țara în care un gigant precum Volkswagen a decis să închidă o fabrică de mașini electrice din Dresda”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Piața auto înregistrează un declin la nivel mondial, iar marja de profit a scăzut la 3,9%, jumătate față de 2023. În aceste condiții, orice modificare legislativă poate determina companiile să își mute producția în altă țară.

„Taxa pe cifra de afaceri, acolo unde nu poate fi dată mai departe către consumatori, din cauza competiției și pe industria auto este o competiție ridicată, cauzează pierderi și atunci foarte multe decid să își mute producția”, mai spune Adrian Codirlașu.

Rata șomajului din România e, în prezent, una dintre cele mai reduse din toată Uniunea Europeană: 3,21 - aproape la jumătate față de media europeană. O tendință de creștere este, însă, deja observată. În octombrie, statistica oficială a înregistrat 256.000 de șomeri, cu peste 4.000 mai mulți decât în luna anterioară.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia