Live TV

Video Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropiat

Data publicării:
fabrica de masini
Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Încep disponibilizările în fabricile auto din vestul țării. Industria auto din Germania trece printr-o perioadă critică, iar fabricile din România încep să simtă acest lucru. În Oradea, două companii fac concedieri, iar la Ineu, în județul Arad, 1.000 de posturi vor fi desființate, după ce fabrica va fi relocată în afara Uniunii Europene.

Sute de familii din vestul României suferă de pe urma declinului pieței auto din Europa. Sunt anunțate concedieri în masă, după unul dintre cei mai dificili ani din toată istoria industriei.

„Înregistrăm intenții de concedieri colective, care vin dinspre industria automotive. Până acum avem două companii, cu care am intrat deja pe calendarul de concediere colectivă. Ambele companii vin din industria automotive și sunt direct producătoare pentru țările membre ale Uniunii Europene”, spune directorul executiv al AJOFM Bihor, Csaba Bekesi.

Este efectul direct al contraperformanței industriei auto din Germania. În Oradea, o fabrică care face volane pentru piața germană va disponibiliza, anul viitor, aproximativ 120 de angajați. O fabrică de componente auto din Ineu, județul Arad, cu peste 1.000 de angajați, se desființează cu totul. Producția se mută în afara Uniunii Europene.

„În cazul industriei auto, unul dintre factori este reducerea producției de autovehicule în Uniunea Europeană și, în special, în Germania, pe fondul scăderii cotelor de piață ale producătorilor europeni”, explică Adrian Codirlașu, președinte CFA.

Industria auto din Germania traversează cea mai dificilă perioadă de la criza financiară din 2009. Profitul pe trimestrul trei al celor mai mari grupuri auto germane a scăzut drastic, cu 76%. Abia au ajuns la aproximativ 1,7 miliarde de euro, cea mai joasă valoare din ultimii 15 ani.

„Germania a disponibilizat, anul acesta, până la 50 de mii de angajați, țara în care un gigant precum Volkswagen a decis să închidă o fabrică de mașini electrice din Dresda”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Piața auto înregistrează un declin la nivel mondial, iar marja de profit a scăzut la 3,9%, jumătate față de 2023. În aceste condiții, orice modificare legislativă poate determina companiile să își mute producția în altă țară.

„Taxa pe cifra de afaceri, acolo unde nu poate fi dată mai departe către consumatori, din cauza competiției și pe industria auto este o competiție ridicată, cauzează pierderi și atunci foarte multe decid să își mute producția”, mai spune Adrian Codirlașu.

Rata șomajului din România e, în prezent, una dintre cele mai reduse din toată Uniunea Europeană: 3,21 - aproape la jumătate față de media europeană. O tendință de creștere este, însă, deja observată. În octombrie, statistica oficială a înregistrat 256.000 de șomeri, cu peste 4.000 mai mulți decât în luna anterioară.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru economia SUA
masini impodobite
Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980 de repatriere a muncitorilor turci
germania drapel steag profimedia-0361912350
Investigaţie în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de nazişti
soldier germany german federal republic german marines army war soldier germany german federal republic rifle arm weapon german
Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru”
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
colaj cu Donald Trump, Marco Rubio, JD Vance, Robert F Kennedy Jr și Kristi Noem
„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...