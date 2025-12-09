Live TV

Vânzările de mașini din China, în picaj: Cel mai slab nivel din ultimele 10 luni

Data publicării:
Japan Mobility Show 2025
BYD a încheiat noiembrie cu vânzări mai mici decât anul trecut. Sursa foto: Profimedia Images

Vânzările de mașini din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, marcând a doua lună consecutivă de declin și cel mai slab nivel din ultimele 10 luni, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme (CPCA).

În total, pe cea mai mare piaţă auto din lume s-au vândut 2,24 milioane de vehicule, luna trecută, după o scădere de 0,8% în octombrie, relatează Reuters.

Cui Dongshu, secretarul general al CPCA, a descris scăderea drept „anormală”, având în vedere că ultimele două luni ale anului sunt în mod tradiţional puternice pentru vânzările auto, menţionând o situaţie similară doar în 2008, când consumul era sub presiune.

Vehiculele electrice şi hibride plug-in au reprezentat un record de 58,9% din totalul vânzărilor. În primele 11 luni, peste 11,2 milioane de unităţi au beneficiat de programe subvenţionate de înlocuire, în favoarea vehiculelor electrice sau PHEV, potrivit datelor oficiale.

Reducerea subvenţiilor guvernamentale spre finalul anului a afectat sentimentul consumatorilor, iar scăderile puternice ale vânzărilor de maşini pe benzină, precum şi baza ridicată de anul trecut, au contribuit la rezultatul negativ. CPCA se aşteaptă totuşi ca vânzările totale din 2025 să crească cu aproximativ 5%.

Pentru 2026, analiştii CMBI estimează o evoluţie aproape stagnantă, într-un context de concurenţă intensificată şi lansări record de noi modele. Pentru a stimula cererea înainte ca reducerile de taxe pentru EV-uri şi PHEV-uri să se înjumătăţească în 2026, producătorii auto oferă subvenţii de până la 15.000 yuani (aprox. 2.120 dolari) pentru comenzile plasate până la finalul anului, chiar dacă livrările vor fi realizate anul viitor.

Pe fondul supracapacităţii şi al competiţiei excesive, Beijingul a eliminat vehiculele electrice din lista industriilor strategice pentru următorii cinci ani, semnalând un climat mai dificil pentru sector.

În segmentul buget, BYD a încheiat noiembrie cu vânzări mai mici decât anul trecut, a treia lună consecutivă de declin global, în timp ce rivali precum Geely şi Leapmotor au raportat noi recorduri. BYD a realizat până acum 91% din obiectivul anual ajustat.

Tesla a înregistrat o revenire puternică în China, vânzările urcând la 73.145 de unităţi, comparativ cu doar 26.006 în octombrie, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Xiaomi, competitorul emergent, a livrat peste 40.000 de vehicule pentru a treia lună consecutivă, depăşindu-şi deja obiectivul anual de 350.000 de unităţi.

Exporturile auto totale ale Chinei au crescut cu 52,4% în noiembrie, faţă de 27,7% în octombrie, iar analiştii estimează că majoritatea creşterii de anul viitor va proveni din exporturile de vehicule electrice şi hibride plug-in, care ar putea avansa cu aproximativ 40%, până la 2,83 milioane de unităţi.

