Garda de Coastă japoneză a expulzat două nave chineze din apele din apropierea unor insule disputate

Garda de Coastă din Japonia a anunţat marţi că a expulzat două nave chineze care navigau în apropierea unor insule disputate de cele două ţări, situate între Taiwan şi arhipelagul Okinawa din sudul Japoniei.

Conform autorităţilor japoneze, navele chineze se apropiau de o barcă de pescuit japoneză care opera în zonă.

Cele două ţări au o dispută teritorială de lungă durată asupra insulelor, numite Senkaku de către Tokyo şi Diaoyu de către Beijing, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Aceste insule sunt în centrul unor tensiuni bilaterale de decenii, care au escaladat de când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a făcut comentarii despre Taiwan în noiembrie, care au provocat furia Beijingului.

Nave chineze au intrat ultima dată în ape pe care Japonia le consideră ale sale pe 10 iunie, dar este rar ca ele să se apropie de bărcile de pescuit japoneze.

Marţi, Garda de Coastă japoneză a ordonat navelor chineze să părăsească zona, „reuşind să forţeze navele Gărzii de Coastă chineze să iasă din apele teritoriale japoneze în jurul orei 09:20 în această dimineaţă” (00:20 GMT), conform unui comunicat.

„În plus, o barcă de patrulare japoneză a fost desfăşurată în jurul navei de pescuit japoneze pentru a-i asigura securitatea”, se mai arată în comunicat.

„Răspuns calm şi ferm”

Patru nave chineze navigau în zonă, dintre care două au intrat în apele japoneze, susţine Tokyo.

Comunicatul afirmă că activităţile navelor Gărzii de Coastă chineze constituie „o încălcare a dreptului internaţional”.

„Garda de Coastă japoneză va continua să răspundă calm şi ferm, în conformitate cu dreptul internaţional şi legislaţia japoneză, şi va lua toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea apelor noastre teritoriale”, se adaugă în document.

China îşi desfăşoară în mod regulat navele Gărzii de Coastă în jurul insulelor disputate, ceea ce duce la confruntări maritime tensionate cu Garda de Coastă japoneză.

De asemenea, Beijingul a trimis nave în alte ape disputate din Marea Chinei de Est, care ar putea deţine rezerve de energie, în ciuda protestelor repetate din partea Japoniei.

Tensiunile sino-japoneze au escaladat după ce Sanae Takaichi a sugerat în noiembrie anul trecut că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, o insulă a cărei suveranitate este revendicată de Beijing.

China a condamnat remarcile şi de atunci şi-a îndemnat cetăţenii să evite călătoriile în Japonia, întărind totodată restricţiile comerciale care vizează anumite companii japoneze.

Editor : B.P.