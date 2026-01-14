Live TV

TAROM va avea un nou director general interimar din 15 ianuarie. Cine este Bogdan Costaș

Bogdan Costaș este noul director general interimar al TAROM. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Consiliul de Administrație al TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei. Mandatul acestuia va începe la 15 ianuarie 2026, odată cu încetarea contractului de mandat al actualului director general, Costin Iordache. Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea conducerii executive a companiei, în contextul implementării planului de restructurare și al planului de afaceri aflat în derulare.

Potrivit companiei, obiectivul echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare și a planului de afaceri, documente care stau la baza transformării TAROM într-o companie sustenabilă din punct de vedere financiar.

În anul 2026, TAROM urmează să își actualizeze planul de business, în funcție de evoluțiile pieței concurențiale și de termenul-limită al planului de restructurare, stabilit pentru 30 decembrie 2026.

Compania a precizatcă toate acțiunile asumate în aceste documente sunt fie îndeplinite, fie în curs de implementare.

Cine este Bogdan Costaș

Bogdan Costaș este licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing și are o experiență de 20 de ani în management.

Acesta a ocupat funcții de conducere în companii și instituții din domeniul aviației și industriei aeronautice, printre care ROMATSA R.A., ROMAERO S.A., Aviația Utilitară București S.A. și IAR Ghimbav.

De asemenea, Costaș deține licență de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 și R44.

TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive personale"

Costin Iordache a demisionat din motive personale

TAROM a anunțat pe 24 decembrie 2025 că Costin Iordache și-a depus mandatul de director general la data de 19 decembrie 2025, invocând motive personale.

Potrivit companiei, Iordache a coordonat, alături de echipa sa, o mare parte din măsurile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, inclusiv cele legate de ajutorul de stat și reducerea datoriilor.

Iordache va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, dată la care conducerea executivă va fi preluată de noul director general interimar, Bogdan Costaș.

