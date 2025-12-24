TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive personale”

Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat „din motive personale”, potrivit unui comunicat transmis de compania aeriană de stat pe 24 decembrie.

TAROM a transmis în comunicatul de miercuri, citat de BoardingPass, că Iordache și-a dat demisia din funcția de director general pe 19 decembrie.

Compania a subliniat, însă, că acesta „va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administrație al TAROM va identifica și numi un director general interimar”.

Selectarea noului director va fi făcută și cu ajutorul unui consultant extern, potrivit TAROM.

„Obiectivul principal al echipei de management continuă să fie finalizarea și implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă”, au mai transmis reprezentanții companiei aeriene.

Costin Iordache fusese numit în funcția de director general în urmă cu un an, având un mandat de patru ani.

Anterior, el a mai ocupat în calitate de interimar această funcție.

