Ilie Bolojan a declarat, vineri, la întrevederea cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, în contextul incidentului de la Galați. Premierul interimar a adăugat că în CSAT va fi propusă sancționarea diplomaților ruși la București.

ACTUALIZARE 11.15 „Aș puncta în această dimineață două aspecte. În primul rând ceea ce s-a întâmplat azi noapte în România, la Galați. Așa cum am spus - condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vizavi de diplomații ruși la București.

În al doilea rând este planul de asigurare a siguranței la frontiere de est ale României și am convenit cu Ministerul Apărării ă facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să țină cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noi tehnici legate de drone.

Cel mai important plan la care am lucrat în această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE. Pentru asta, în aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următorim până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde euro care să asigure dotarea armatei în anii următori, pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri”, a spus Ilie Bolojan, într-o declarație de presă susținută, vineri la Chișinău, împreună cu omologul moldovean.

La rândul său, Alexandru Munteanu a spus că Republica Moldova va lucra cu România pentru întărirea rezilienței în fața amenințărilor Rusiei.

„Spre regret, trăim într-o lume imprevizibilă și mi-am exprimat îngrijorarea și revolta de ceea ce s-a întâmplat cu drona ieri noapte care a lovit cetățenii pașnici. Eu, cel care am întâlnit războiul din Ucraina în Kiev, n-am să uit niciodată dimineața zilei de 24 februarie 2022. Spre regret, războiul vine încoace, dar vom lucra împreună asupra rezilienței noastre, vom continua să lucrăm cu partenerii noștri din Europa. Mulțumesc fraților noștri de peste Prut pentru susținerea parcursului nostru european și vom reuși”, a precizat Munteanu.

El a adăugat că a discutat cu Bolojan despre mai multe proiecte bilaterale.

„Avem multe de făcut și România rămâne partenerul nostru strategic. E mai mult decât o țară vecină. Azi deja am început să discutăm și celelalte proiecte. Avem multe dosare, proiecte concrete și specifice asupra cărora lucrăm. Mă bucură faptul că putem face ceva concret, specific pentru binele cetățenilor noștri”, a conchis premierul Republicii Moldova.

Știrea inițială

Oficialul a precizat că sistemele de radare care urmează să fie achiziționate prin programul SAFE vor fi livrate în următoarele luni, însă completarea capabilităților este necesară imediat.

„Din păcate știți ce s-a întâmplat cu incidentul cu drona, la Galați. E un incident destul de grav, care a avut, din păcate, ca efect lovirea unui bloc de locuințe, cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil și este o situație pe care am condamnat-o în această dimineață”, a spus premierul la Chișinău, la discuția cu omologul din Republica Moldova.

„Noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită, pe de o parte, să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine, pentru că sistemele de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni, până în doi ani de zile. De asemenea, am solicitat transferul de antiaeriene, pentru că, din nou, pentru a le doborî, tehnica pe care noi o deținem în momentul de față, pe partea de aerian, e disproporționată față de situația din teren”, a declarat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a subliniat că autoritățile încearcă să accelereze măsurile de protecție a populației.

„Sunt niște aspecte importante pe care sperăm să le rezolvăm în perioada următoare pentru a proteja cetățenii noștri”, a menționat acesta.

Premierul a adăugat că situația de securitate din regiune rămâne complicată.

„În partea asta de lume, știm ce înseamnă vecinătățile noastre și situația complicată pe care o avem, ca urmare a războiului din Ucraina, și asta e valabil și pentru România, și pentru Moldova. Deci aici avem niște situații care sunt îngrijorătoare de toate punctele de vedere. Asta este realitatea”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Republicii Moldova i-a transmis lui Bolojan că se bucură de vizită, menționând că, în contextul incidentului de la Galați, a existat o ușoară incertitudine privind deplasarea acestuia la Chișinău.

O dronă s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc cu 10 etaje din oraşul Galaţi, în sud-estul României, în timpul unui atac rusesc lansat în cursul nopţii asupra Ucrainei.

Editor : Ana Petrescu