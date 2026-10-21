Explicații de la DIICOT după noul sechestru impus în dosarul Nordis: „Are ca scop garantarea reparării pagubei”

DIICOT a venit cu noi explicații după ce a dispus un nou sechestru asupra mai multor apartamente și terenuri în dosarul Nordis. Potrivit reprezentanților parchetului, sechestrul poate fi ridicat, punctual, la cererea Nordis și a victimelor, în cazul în care se ajunge în punctul în care să fie încheiate contracte de vânzare-cumpărare, iar apartamentele să fie predate acestora.

Reamintim că, pe parcursul zilei de marți, 19 octombrie, DIICOT a anunțat că a pus din nou sechestru pe 184 de imobile și 14 terenuri în dosarul Nordis. Mai multe detalii, aici.

„Măsura sechestrului asigurator față de societățile suspecte a fost instituită pentru faptele noi reținute ca urmare a extinderilor urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și nu pentru faptele față de care, anterior, s-a instituit aceeași măsură, ridicată de judecătorul de drepturi și libertăți urmare a admiterii contestației”, a transmis DIICOT.

Reprezentanții parchetului au venit și cu asigurări pentru victimele din dosarul Nordis.

„Această măsură asiguratorie are ca scop garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune în dauna persoanelor vătămate - clienți cumpărători și nu obstrucționarea/împiedicarea predării unităților locative către acestea, în considerentele ordonanței din data de 19 octombrie 2026 existând mențiune explicită conform căreia măsura sechestrului poate fi ridicată punctual, la cererea suspectei și a persoanei vătămate, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică și predării imobilului persoanei vătămate/părții civile”, a adăugat DIICOT.

Editor : M.G.