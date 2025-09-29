Live TV

11 membri ai unei familii mafiote au fost condamnați la moarte în China

mafionti chinezi la tribunal
Mafioți chinezi la tribunal. Foto: Captură CCTV, via BBC

Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei cunoscute familii care deținea diverse afaceri ilegale în Myanmar, potrivit presei de stat chineze, relatează BBC.

Alțe zeci de membri ai familiei Ming au fost găsiți vinovați de desfășurarea de activități criminale, mulți primind pedepse lungi cu închisoarea.

Familia Ming lucra pentru unul dintre cele patru clanuri care activau în orașul Laukkai din Myanmar, aproape de granița cu China, și unde fusese înființat un adevărat hub al jocurilor de noroc, drogurilor și escrocheriilor.

În 2023, autoritățile din Myanmar au arestat, după o anchetă îndelungată, mai mulți membri ai acestei familii și i-au predat autorităților chineze.

Un total de 39 de membri ai familiei Ming au fost condamnați luni în Wenzhou, un oraș din estul Chinei, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV.

Pe lângă cei 11 membri care au primit condamnări la moarte, alți cinci au primit condamnări la moarte cu suspendare de doi ani, 11 au fost condamnați la detenție pe viață, iar restul au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci și 24 de ani.

Instanța a constatat că, din 2015, familia Ming și alte grupuri criminale s-au angajat în activități ilicite, inclusiv fraudă în telecomunicații, cazinouri ilegale, trafic de droguri și prostituție.

Jocurile de noroc și activitățile frauduloase din jurul acestora au generat peste 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari), potrivit instanței.

Estimări anterioare arătau că jocurile de noroc organizate de fiecare dintre cele patru clanuri aduceau câteva miliarde de dolari în fiecare an.

De asemenea, instanța a constatat că familia Ming și alte grupuri criminale sunt responsabile pentru moartea mai multor persoane implicate în afacerile dubioase, inclusiv uciderea unor angajați care ar fi vrut să se întoarcă în China.

Dezvoltate inițial pentru a profita de cererea mare pentru jocuri de noroc, care sunt interzise în China și în multe alte țări vecine, cazinourile din Laukkaing au devenit locuri ideale pentru spălarea banilor și alte activități criminale.

Familia Ming a fost odată una dintre cele mai puternice din statul Shan din Myanmar și se ocupa de escrocherii în Laukkai, unde aveau cel puțin 10.000 de oameni care lucrau în afacerile ilegale ale clanului. Cel mai notoriu era un complex cunoscut sub numele de Crouching Tiger Villa, unde angajații erau bătuți și torturați în mod obișnuit.

Apoi, acum doi ani, o alianță de grupuri insurgente a lansat o ofensivă care a alungat armata din Myanmar din zone întinse ale statului Shan, preluând controlul asupra orașului Laukkai. Se presupune că China, care are o influență semnificativă asupra acestor grupuri, a dat undă verde ofensivei.

Ming Xuechang, șeful familiei, s-ar fi sinucis. Alți membri ai familiei au fost predați autorităților chineze. Unii au făcut mărturisiri pentru a primi pedepse mai blânde.

Mii dintre cei care lucrau în afacerile familiei au fost, de asemenea, predați poliției chineze.

Prin aceste sentințe, China își semnalează hotărârea de a trata dur afacerile frauduloase de la granița sa. Presiunea din partea Beijingului a forțat Thailanda, la începutul acestui an, să ia măsuri împotriva afacerilor ilegale de-a lungul frontierei sale cu Myanmar.

În ciuda acestui fapt, rețeaua s-a reorientat, o mare parte din ea operând acum în Cambodgia, deși este încă răspândită în Myanmar.

