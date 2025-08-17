Live TV

A cincea noapte de proteste în Serbia: birourile Partidului Progresist Sârb, aflat la putere, au fost incendiate

Data publicării:
Antigovernment Protest In Belgrade, Vojvodina Province, Serbia - 16 Aug 2025
Manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine în Belgrad, în timpul protestelor antiguvernamentale care au durat câteva zile și în care s-a folosit gaz lacrimogen. Un bărbat în scaun cu rotile privește cordonul de poliție prin norii de gaz lacrimogen. Protest antiguvernamental în Belgrad, provincia Voivodina, Serbia - 16 august 2025 Foto: Profimedia

Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.

Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un mic grup de persoane mascate a atacat sediile goale ale SNS, dându-le foc.

Au existat numeroase acuzaţii de violenţă şi brutalitate poliţienească în capitala Belgrad şi Novi Sad. Ministerul de Interne al Serbiei a negat aceste acuzaţii, notează News.ro.

Aceste evenimente au loc în timp ce Rusia s-a angajat să sprijine preşedintele pro-Moscova Aleksandar Vučić, care conduce SNS, afirmând că nu va „rămâne fără reacţie”.

Protestele au fost declanşate iniţial de prăbuşirea unei gări în Novi Sad, în noiembrie anul trecut, sârbii cerând alegeri anticipate şi sfârşitul celor 12 ani de domnie ai preşedintelui Aleksander Vučić.

Deşi manifestaţiile anticorupţie au atras sute de mii de protestatari, acestea au fost în mare parte paşnice până la ciocnirea de miercuri, când loialiştii pro-guvernamentali au organizat contramanifestaţii.

Sâmbătă seara, poliţia antirevoltă a fost din nou desfăşurată în mai multe oraşe, inclusiv Belgrad, în timp ce oamenii participau la demonstraţii pentru a cere alegeri anticipate.

Birourile şi steagurile partidului SNS al lui Vucic au fost în centrul furiei protestatarilor.

De asemenea, protestatarii au spart geamurile sediului Partidului Radical Sârb, un partener de coaliţie al partidului de guvernământ SNS.

În ultima săptămână, au fost raportaţi răniţi la protestele din întreaga ţară, iar pe reţelele de socializare a circulat o înregistrare video neverificată în care poliţia a bătut un bărbat în Valjevo.

Michael O'Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, şi-a exprimat vineri îngrijorarea cu privire la „forţa disproporţionată a poliţiei” în Serbia, îndemnând autorităţile să „pună capăt arestărilor arbitrare şi să detensioneze situaţia”.

Vučić a reacţionat la evenimentele de sâmbătă pe Instagram, scriind că „violenţa este o expresie a slăbiciunii totale” şi promiţând să „pedepsească bătăuşii”.

Acesta a respins în repetate rânduri cererile de alegeri anticipate şi a denunţat demonstraţiile ca făcând parte dintr-un complot străin de răsturnare a sa.

Ministerul de Externe al Rusiei şi-a oferit sprijinul pentru preşedintele de dreapta pro-moscovit. „Nu putem rămâne insensibili la ceea ce se întâmplă în Serbia frăţească”, a anunţat ministerul de la Moscova. 

Declaraţia a precizat că poliţia „utilizează metode şi mijloace legale pentru a stăpâni mulţimile violente” şi că „ordinea publică, securitatea şi vieţile oamenilor” sunt în pericol.

Proteste aproape zilnice au cuprins Serbia din noiembrie, după prăbuşirea acoperişului gării Novi Sad, care a ucis 16 persoane.

Tragedia a devenit un simbol al corupţiei înrădăcinate în această ţară balcanică, solicitările iniţiale pentru anchete transparente transformându-se în cereri de alegeri anticipate.

La apogeu, protestele au atras sute de mii de oameni pe străzi.

