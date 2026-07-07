„Acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra unui Putin slăbit, afirmă un fost secretar al CIA

Un fost secretar al Apărării al SUA și fost director al CIA a declarat că problemele economice ale Rusiei și penuria de combustibil înseamnă că „acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra Moscovei, în vederea negocierii încetării războiului din Ucraina.

Leon Panetta, care a ocupat funcția de secretar al Apărării al SUA între 2011 și 2013, a declarat luni pentru TVP World că viitorul summit NATO de la Ankara, care va avea loc săptămâna aceasta, ar putea oferi o oportunitate aliaților de la Kiev de a împinge Kremlinul spre pace.

„Există o oportunitate aici. Rusia a plătit un preț foarte mare pentru acest război. Poporul rus a plătit un preț greu din punct de vedere economic și al penuriei de energie. Putin pare să se afle într-o poziție mult mai slabă decât în trecut.

Aceasta ar fi ocazia de a exercita, practic, presiune asupra Rusiei pentru a negocia încetarea războiului. Acesta este momentul potrivit și sper că vor profita de ocazia pe care o avem acum pentru a pune, în sfârșit, capăt acestui război”, a spus Panetta.

Rusia se confruntă cu penurie de combustibil pe tot teritoriul țării, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse, ceea ce a dus la restricții pentru șoferii care doresc să cumpere combustibil, în timp ce în fața stațiilor de alimentare se formează cozi imense de mașini.

Panetta a declarat pentru TVP World că președintele rus Vladimir Putin „se va angaja în acțiuni provocatoare” împotriva țărilor din afara Ucrainei din cauza „poziției slăbite” a liderului rus.

„Cred că este întotdeauna foarte important ca Statele Unite să trateze cu Putin din poziție de forță, nu de slăbiciune. Putin trebuie să înțeleagă că Statele Unite au un rol în încercarea de a proteja securitatea Europei”, a adăugat el.

Editor : M.C