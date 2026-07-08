Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2026. Județele în care elevii au obținut punctajul maxim

Doar șapte elevi din întreaga țară au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională 2026, potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației după soluționarea contestațiilor. Trei dintre mediile maxime au fost înregistrate în București, iar celelalte patru au fost obținute de absolvenți din județele Iași, Mureș, Prahova și Gorj.

Digi24.ro vă prezintă rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 pentru fiecare județ din România.

Unde au fost obținute mediile de 10 la Evaluarea Națională 2026

Potrivit hărții publicate de Ministerul Educației, cele șapte medii de 10 sunt distribuite astfel:

București - 3 medii de 10;

Iași - o medie de 10;

Mureș - o medie de 10;

Prahova - o medie de 10;

Gorj - o medie de 10.

În toate celelalte județe ale țării nu a fost înregistrată nicio medie generală de 10 la sesiunea din acest an.

Cel mai mic număr de medii de 10 din ultimii ani

Datele Ministerului arată o scădere accentuată a numărului de medii maxime comparativ cu anii anteriori. Dacă în 2025 au fost înregistrate 85 de medii de 10, în 2024 au fost 74, iar în 2023 466.

Cum arată rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026

La Evaluarea Națională din 148.268 candidaţi înscriși s-au prezentat la toate probele 143.251 prezența fiind de 96,6%. Din cei 143.251 de candidaţi prezenți, un număr de:

113.316 candidaţi (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5;

29.935 candidaţi (20,9%) au obţinut medii mai mici ca 5;

7 candidaţi au obţinut media 1.

La proba de limbă şi literatură română:

117.717 candidaţi (81,9%) au note peste 5;

402 candidaţi au obţinut nota 10;

La proba de matematică:

106.537 candidaţi (74,3%) au note peste nota 5;

108 candidaţi au obţinut nota 1.

La proba de limbă şi literatură maternă:

7.983 candidaţi (90,4%) au note peste 5;

86 candidaţi au obţinut nota 1.

Baza de date conține 148.268 de copii înscriși la evaluarea națională

148.248 (99,99%) copii din seria curentă;

20 (0,01%) copii din serii anterioare.

Din cei 148.268 de copii înscriși la evaluarea națională

90.616 (61,12%) copii sunt din mediul urban;

57.652 (38,88%) sunt din mediul rural.

74.923 (50,53%) sunt băieți;

73.345 (49,47%) sunt fete.

Editor : C.S.