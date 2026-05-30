Live TV

„Acțiunea autobuzul”. Rusia intenționează să repatrieze zeci de mii de armeni pentru a vota. Strategia din Moldova, repetată la Erevan

Data publicării:
vladimir putin (1)
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Dezinformare, alegători importați și candidat miliardar Strategia din Moldova, repetată la Erevan

Rusia aplică în Armenia rețeta folosită în Moldova: alegători importați, un candidat miliardar, amenințări legate de gaze. Rusia a intensificat o campanie secretă pentru a împiedica realegerea prim-ministrului Nikol Pashinyan la alegerile parlamentare din 7 iunie din Armenia, potrivit unei investigații Reuters bazate pe informații furnizate de oficiali ai serviciilor de informații occidentale, surse guvernamentale și documente. Planurile sale includ dezinformare, sprijin pentru un candidat miliardar al opoziției și un plan de transportare a zeci de mii de armeni ruși în țara de origine pentru a vota, informează Euromaidan.

Campania vizează orientarea geopolitică a Armeniei către Occident de când Pashinyan a venit la putere în 2018.

„Ceea ce încearcă să facă Pashinyan reprezintă o amenințare pentru Rusia”, a declarat Thomas de Waal, cercetător principal la Carnegie Europe.

Dezinformare, alegători importați și candidat miliardar

Jurnaliștii au descris în detaliu o operațiune de dezinformare care susține candidații pro-ruși, planul logistic de a transporta zeci de mii de armeni ruși pentru a vota la alegeri și sprijinul Moscovei pentru candidatul miliardar Samvel Karapetyan.

Karapetyan, care deține dublă cetățenie armeană și rusă, este judecat pentru presupuse îndemnuri la răsturnarea guvernului — acuzații pe care le neagă. Avocatul său, Robert Amsterdam, a declarat că clientul său nu știe nimic despre vreun sprijin din partea Rusiei.

Armenii formează o diasporă numeroasă la nivel mondial, incluzând populația din Rusia, care, potrivit unor estimări, depășește 2 milioane de persoane. Armenilor nu li se permite să voteze la alegeri din străinătate.

Strategia din Moldova, repetată la Erevan

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a observat în decembrie 2025 că „Rusia și reprezentanții săi intensifică deja campaniile de dezinformare în Armenia înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor” și că „aceleași rețele pe care le-am văzut desfășurate în Moldova... strategia este identică”, potrivit declarațiilor publicate de serviciul extern al UE.

În aprilie 2026, Putin l-a avertizat pe Pașinian la Kremlin că aderarea la o uniune vamală atât cu UE, cât și cu Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Rusia era „imposibilă”, a remarcat Euronews în relatarea sa despre acest schimb de replici rar și tensionat.


Schimbarea de orientare a Armeniei începând cu 2018
Armenia a fost timp de decenii unul dintre cei mai apropiați aliați post-sovietici ai Rusiei, dar Pashinyan a îndepărtat treptat Erevanul de Kremlin și a extins contactele cu Occidentul.

Schimbarea de direcție s-a accelerat după septembrie 2023, când forțele ruse de menținere a păcii au asistat pasiv la eliminarea prezenței militare a Armeniei din Nagorno-Karabakh de către Azerbaidjan, o trădare care a determinat Armenia să-și suspende participarea la CSTO condusă de Rusia, să-și asigure un cadru de integrare în UE și să solicite retragerea trupelor ruse, a observat Euromaidan Press.

Moscova a combinat presiunea electorală cu amenințări economice privind aprovizionarea cu gaze naturale la preț redus și exporturile de fructe și legume ale Armeniei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Digi Sport
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin și Pașinian la Moscova
Cum vrea Rusia să-l înlăture de la putere pe actualul premier al Armeniei pentru că acesta este pro UE
Pasinian putin
Uniunea Economică Eurasiatică cere un referendum în Armenia privind aderarea la UE. Vladimir Putin, printre susținătorii demersului
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Rafinărie rusă atacată de dronă
Atacurile dronelor ucrainene împotriva Rusiei: Producția de motorină a scăzut cu 20% în doar două luni
hartă Ucraina
Victorii-fantomă: Generalii ruși prezintă Kremlinului o imagine falsă, cu orașe care nu au fost niciodată capturate (ISW)
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
„Rusia poate ataca în orice moment”. Cum vrea NATO să transforme...
2024 Laureus World Sport Awards Madrid, Spain - 22 Apr 2024
Nadia Comăneci va fi decorată sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Tensiuni între Varșovia și Kiev: personalități politice poloneze îl...
Ultimele știri
Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români
Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Cele trei mari greșeli ale lui Dinamo care au costat milioane de euro și șansa revenirii în Europa
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani de la debutul în fotbal: ”Admir...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”