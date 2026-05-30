„Acțiunea autobuzul”. Rusia intenționează să repatrieze zeci de mii de armeni pentru a vota. Strategia din Moldova, repetată la Erevan

Rusia aplică în Armenia rețeta folosită în Moldova: alegători importați, un candidat miliardar, amenințări legate de gaze. Rusia a intensificat o campanie secretă pentru a împiedica realegerea prim-ministrului Nikol Pashinyan la alegerile parlamentare din 7 iunie din Armenia, potrivit unei investigații Reuters bazate pe informații furnizate de oficiali ai serviciilor de informații occidentale, surse guvernamentale și documente. Planurile sale includ dezinformare, sprijin pentru un candidat miliardar al opoziției și un plan de transportare a zeci de mii de armeni ruși în țara de origine pentru a vota, informează Euromaidan.

Campania vizează orientarea geopolitică a Armeniei către Occident de când Pashinyan a venit la putere în 2018.

„Ceea ce încearcă să facă Pashinyan reprezintă o amenințare pentru Rusia”, a declarat Thomas de Waal, cercetător principal la Carnegie Europe.

Dezinformare, alegători importați și candidat miliardar

Jurnaliștii au descris în detaliu o operațiune de dezinformare care susține candidații pro-ruși, planul logistic de a transporta zeci de mii de armeni ruși pentru a vota la alegeri și sprijinul Moscovei pentru candidatul miliardar Samvel Karapetyan.

Karapetyan, care deține dublă cetățenie armeană și rusă, este judecat pentru presupuse îndemnuri la răsturnarea guvernului — acuzații pe care le neagă. Avocatul său, Robert Amsterdam, a declarat că clientul său nu știe nimic despre vreun sprijin din partea Rusiei.

Armenii formează o diasporă numeroasă la nivel mondial, incluzând populația din Rusia, care, potrivit unor estimări, depășește 2 milioane de persoane. Armenilor nu li se permite să voteze la alegeri din străinătate.

Strategia din Moldova, repetată la Erevan

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a observat în decembrie 2025 că „Rusia și reprezentanții săi intensifică deja campaniile de dezinformare în Armenia înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor” și că „aceleași rețele pe care le-am văzut desfășurate în Moldova... strategia este identică”, potrivit declarațiilor publicate de serviciul extern al UE.

În aprilie 2026, Putin l-a avertizat pe Pașinian la Kremlin că aderarea la o uniune vamală atât cu UE, cât și cu Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Rusia era „imposibilă”, a remarcat Euronews în relatarea sa despre acest schimb de replici rar și tensionat.



Schimbarea de orientare a Armeniei începând cu 2018

Armenia a fost timp de decenii unul dintre cei mai apropiați aliați post-sovietici ai Rusiei, dar Pashinyan a îndepărtat treptat Erevanul de Kremlin și a extins contactele cu Occidentul.

Schimbarea de direcție s-a accelerat după septembrie 2023, când forțele ruse de menținere a păcii au asistat pasiv la eliminarea prezenței militare a Armeniei din Nagorno-Karabakh de către Azerbaidjan, o trădare care a determinat Armenia să-și suspende participarea la CSTO condusă de Rusia, să-și asigure un cadru de integrare în UE și să solicite retragerea trupelor ruse, a observat Euromaidan Press.

Moscova a combinat presiunea electorală cu amenințări economice privind aprovizionarea cu gaze naturale la preț redus și exporturile de fructe și legume ale Armeniei.

