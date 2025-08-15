Live TV

Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. 

La începutul acestei săptămâni, Trump a anunţat că plasează forţele de ordine din capitala Washington sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară în oraş militari ai Gărzii Naţionale, măsuri excepţionale pentru acest oraş despre care liderul de la Casa Albă spune că este „cucerit de bande violente şi criminali însetaţi de sânge” şi pe care doreşte să „îl cureţe”.

Cu toate acestea, statisticile oficiale arată o scădere a ratei criminalităţii în capitala americană. Potrivit primarului democrat al Washington DC, Muriel Bowser, infracţiunile violente au atins în 2024 cel mai scăzut nivel din ultimii peste 30 de ani.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunţat joi că va numi un nou „şef al serviciilor de urgenţă” ale poliţiei.

În plângerea depusă, procurorul general al Washington D.C., Brian Schwalb, acuză administraţia Trump că „a preluat în mod ilegal controlul operaţional asupra poliţiei din Washington D.C., inclusiv prin ocuparea de poziţii în lanţul de comandă şi emiterea de directive politice”.

Schwalb solicită suspendarea deciziei procurorului general al SUA şi cere instanţei să decidă că Donald Trump şi-a depăşit autoritatea asupra oraşului.

„Acţiunile întreprinse de administraţia (Trump) sunt în mod evident ilegale”, a declarat el pe reţelele sociale.

„Acesta este un afront la adresa demnităţii şi independenţei celor 700.000 de americani” care trăiesc în Washington, a adăugat el.

Casa Albă a apărat însă preluarea de către autorităţile federale a controlului asupra poliţiei din Washington D.C. şi i-a criticat pe democraţi după ce procurorul general al oraşului a intentat vineri proces.

„Administraţia Trump are autoritatea legală de a-şi exercita controlul asupra poliţiei din Washington, ceea ce este necesar din cauza situaţiei de urgenţă care a apărut în capitala ţării noastre ca urmare a conducerii eşuate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin pose on a podium on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska
Summit în Alaska. Trump l-a aplaudat pe Putin la aterizare. Au...
uuoKAzm1t7t-SBtu-ezgif.com-optimize
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
SPefn7Q-clYEzyoY-ezgif.com-optimize
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou...
Ultimele știri
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019
Operațiune de salvare dificilă în Hunedoara: Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir PUTIN (President of Russia).
Ce documente a studiat Putin în zborul spre Alaska, înaintea întâlnirii cu Donald Trump
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe”
trump la casa alba
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea”
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Fanatik.ro
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul...
Adevărul
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Frumoasa lor prietenie, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan. „Unul dintre cei mai...
Digi Sport
Florinel Coman, OUT!
Pro FM
„Norocoasă”. Cum arată o petrecere organizată de Dua Lipa. Prieteni, dans până la 6 dimineața, costume de...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea de viață a singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...