Administrația Trump nu e demnă să coopereze cu Iranul, spune liderul suprem, ayatollahul Khamenei. „Își trădează și aliații”

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat joi seara că guvernul american al preşedintelui Donald Trump nu este „demn” de niciun contact sau cooperare cu Republica Islamică, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Americanii îşi trădează chiar şi aliaţii: protejează banda criminală care guvernează Palestina”, a afirmat Khamenei într-un discurs televizat, referindu-se la sprijinul american acordat Israelului, duşmanul declarat al Teheranului. „Un astfel de guvern (american) nu este demn să fie abordat sau să coopereze cu un guvern precum al Republicii Islamice”, a adăugat el.

Iranul şi Statele Unite, inamici de peste patru decenii, au început în aprilie negocieri mediate de sultanatul Oman cu privire la programul nuclear iranian, obiectul tensiunilor cu ţările occidentale.

Dar aceste discuţii sunt în impas de la atacul surpriză al Israelului asupra Iranului, în 13 iunie, care a declanşat un conflict de 12 zile între cele două ţări, în cursul căruia Statele Unite au lovit şi trei importante situri nucleare iraniene.

Ali Khamenei a calificat drept „minciuni sfruntate” zvonurile potrivit cărora Iranul ar fi trimis mesaje Statelor Unite prin intermediul unei ţări terţe.

Liderul iranian a făcut aceste declaraţii cu ocazia unei zile oficiale de celebrare a forţelor Bassij, forţa paramilitară afiliată Gărzii Revoluţionare, armata ideologică a ţării.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un atac surpriză de o amploare fără precedent împotriva unor instalaţii strategice din Iran, ucigând zeci de ofiţeri iranieni de rang înalt, oameni de ştiinţă din domeniul nuclear şi civili. Aceste atacuri au declanşat un război de 12 zile între cele două ţări inamice, în timpul căruia Statele Unite au bombardat trei instalaţii nucleare iraniene.

Joi, Ali Khamenei a salutat „unitatea” poporului iranian în timpul războiului, afirmând că „chiar şi cei care aveau divergenţe cu sistemul l-au susţinut” în faţa Israelului.

Ţările occidentale şi Israelul suspectează Iranul că doreşte să se înzestreze cu bomba atomică. Teheranul se apără cu vehemenţă, negând astfel de ambiţii militare şi afirmă că dezvoltă energia nucleară doar pentru nevoi civile. Totuşi, continuă să îmbogăţească uraniu la niveluri mult peste necesarul civil.

