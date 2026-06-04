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Video Momentul în care drona iraniană lovește aeroportul din Kuweit

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Aeroportul din Kuweit, după dezastru
Aeroportul din Kuweit, după dezastru. Foto: Profimedia

Au apărut imagini cu momentul în care drona iraniană lovește aeroportul din Kuweit, redeschis în urmă cu două zile. În urma loviturii de ieri s-au consemnat un mort și 63 de răniți.

Statele Unite și Iranul au schimbat lovituri peste noapte într-una dintre cele mai intense confruntări de la începutul armistițiului din ce în ce mai fragil dintre cele două țări, în aprilie.

Forțele americane au țintit Insula Qeshm, iar Iranul a lansat rachete și drone asupra Bahrainului și Kuweitului, ucigând o persoană și provocând pagube semnificative Aeroportului Internațional din Kuweit, care și-a suspendat zborurile după atac.

SUA au efectuat „lovituri de autoapărare” asupra unei stații militare iraniene de control terestru de pe insula Qeshm din Strâmtoarea Hormuz, a declarat marți Comandamentul Central al SUA, descriindu-le ca o reacție la lansarea de rachete balistice de către Iran împotriva Kuweitului și Bahrainului.

Centcom a declarat că atacurile iraniene nu au reușit să-și atingă țintele vizate, două rachete lansate către Kuweit neajungând la destinație sau dezintegrându-se pe parcurs, în timp ce trei rachete lansate către Bahrain au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană. Centcom a precizat că un val de drone iraniene a încercat să atace forțele americane din Kuweit, dar niciun membru al personalului american nu a fost rănit.

Dronele iraniene au lovit Aeroportul Internațional din Kuweit miercuri dimineața, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Kuweit într-un comunicat, într-un baraj care a ucis o persoană și a avariat alte „facilități vitale, inclusiv misiuni diplomatice”.

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a condamnat atacul într-un comunicat, afirmând că persoana ucisă la aeroport era un cetățean indian și că alți câțiva cetățeni indieni au fost răniți.

Ministerul Sănătății din Kuweit a declarat că 63 de persoane au fost rănite.

Agenția oficială de știri din Kuweit a raportat miercuri că Agenția Aviației Civile a suspendat și redirecționat zborurile de la Terminalul 1 după atac, care a avut loc la doar două zile după reluarea zborurilor internaționale acolo. Aeroportul suspendase traficul pe 28 februarie pentru a repara daunele cauzate de atacurile iraniene și lucra la o redeschidere treptată. O parte din trafic a fost reluată mai târziu miercuri de la Terminalul 4.

Forțele de Apărare din Bahrain au declarat miercuri că sistemele lor de apărare aeriană au interceptat trei rachete și mai multe drone după ce Iranul a atacat infrastructura civilă, fără însă a semnala victime sau răniți. Două state vecine din Golful Persic, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au condamnat atacurile.

Editor : Sebastian Eduard

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