Live TV

Adoptarea legii privind amnistia generală în Venezuela, cerută de SUA, a fost amânată

Data publicării:
delcy rodriguez
Delcy Rodriguez. Foto: Profimedia

Adunarea Naţională a Venezuelei a amânat joi, după un vot în unanimitate, adoptarea unei legi de amnistie generală care ar fi dus la eliberarea deținuților politici din ţară, din cauza lipsei unui acord asupra a cel puţin unui articol, notează AFP, citată de Agerpres.

„Vom continua discuţiile în timpul următoarei sesiuni ordinare de săptămâna viitoare”, a declarat preşedintele Adunării, Jorge Rodriguez, fratele preşedintei interimare Delcy Rodriguez, după vot.

Promisă de Delcy Rodriguez sub presiunea Statelor Unite după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, legea fusese aprobată în primă lectură pe 5 februarie şi urma să fie aprobată joi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
Digi Sport
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
„Trump știa”: SUA au furnizat în secret mii de terminale Starlink protestatarilor din Iran
liderii ue poza de grup consiliu european de la liege, belgia
Care au fost concluziile după reuniunea informală a liderilor Consiliului European. „Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă”
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Brand and logos in Kiev, Ukraine
Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși
agenți ICE în Minneapolis
Emisarul lui Trump la Minneapolis a anunțat sfârșitul operațiunii anti-imigraţie: „Această comunitate este mai sigură”
Recomandările redacţiei
emmanuel macron
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună...
judecatorii ccr
Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților...
loto numere
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos...
Eurovision song contest
Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale...
Ultimele știri
Maria Franca Ferrero, soția inventatorului Nutella, a murit la vârsta de 87 de ani
Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică”
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, în acest an, anunță ministrul britanic John Healey
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online