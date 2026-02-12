Adoptarea legii privind amnistia generală în Venezuela, cerută de SUA, a fost amânată

Adunarea Naţională a Venezuelei a amânat joi, după un vot în unanimitate, adoptarea unei legi de amnistie generală care ar fi dus la eliberarea deținuților politici din ţară, din cauza lipsei unui acord asupra a cel puţin unui articol, notează AFP, citată de Agerpres.

„Vom continua discuţiile în timpul următoarei sesiuni ordinare de săptămâna viitoare”, a declarat preşedintele Adunării, Jorge Rodriguez, fratele preşedintei interimare Delcy Rodriguez, după vot.

Promisă de Delcy Rodriguez sub presiunea Statelor Unite după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, legea fusese aprobată în primă lectură pe 5 februarie şi urma să fie aprobată joi.

Editor : Liviu Cojan