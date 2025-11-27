Un aeroport din Spania care a costat peste un miliard de euro nu a avut niciun măcar un pasager. A fost inaugurat în 2009 și are una dintre cele mai lungi piste din Europa, de 4,1 kilometri.

Aeroportul a fost proiectat să primească peste 10 milioane de pasageri, care să vină anual cu zboruri low-cost.

Inițial a fost construit ca o alternativă pentru aeroportul din Madrid, însă puțini clienți au fost convinși să facă schimbarea pentru că se află la 200 de kilometri de capitala spaniolă.

Aeroportul a dat faliment și a fost închis. Niște investitori chinezi au vrut să-l cumpere cu doar 10.000 de euro, dar oferta a fost refuzată. În 2018 a fost vândut cu 56 de milioane de euro și de atunci funcționează ca parcare pentru aeronave.

