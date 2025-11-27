Aeroportul a fost proiectat să primească peste 10 milioane de pasageri, care să vină anual cu zboruri low-cost.
Inițial a fost construit ca o alternativă pentru aeroportul din Madrid, însă puțini clienți au fost convinși să facă schimbarea pentru că se află la 200 de kilometri de capitala spaniolă.
Aeroportul a dat faliment și a fost închis. Niște investitori chinezi au vrut să-l cumpere cu doar 10.000 de euro, dar oferta a fost refuzată. În 2018 a fost vândut cu 56 de milioane de euro și de atunci funcționează ca parcare pentru aeronave.