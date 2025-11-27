Live TV

Video Aeroportul-fantomă al Spaniei: A costat 1 miliard de euro, are una din cele mai lungi piste din Europa, dar nu a avut niciun pasager

Data actualizării: Data publicării:
aeroport spania
Sursa: Captură video

Un aeroport din Spania care a costat peste un miliard de euro nu a avut niciun măcar un pasager. A fost inaugurat în 2009 și are una dintre cele mai lungi piste din Europa, de 4,1 kilometri.

Aeroportul a fost proiectat să primească peste 10 milioane de pasageri, care să vină anual cu zboruri low-cost.

Inițial a fost construit ca o alternativă pentru aeroportul din Madrid, însă puțini clienți au fost convinși să facă schimbarea pentru că se află la 200 de kilometri de capitala spaniolă.

Aeroportul a dat faliment și a fost închis. Niște investitori chinezi au vrut să-l cumpere cu doar 10.000 de euro, dar oferta a fost refuzată. În 2018 a fost vândut cu 56 de milioane de euro și de atunci funcționează ca parcare pentru aeronave.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bataie in avion
O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
spital spania
Un incendiu uriaș a mistuit un spital din Spania. Pacienții au fost evacuați de urgență
Aeroportul Koln
După precedentul creat ieri de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția germană
alvaro garcia ortiz
Lovitură pentru guvernul condus de Pedro Sanchez. Procurorul-șef al Spaniei a demisionat după ce a fost condamnat de Curtea Supremă
romani retarzi
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Recomandările redacţiei
angajati stat in ploaie
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii...
port de mărfuri pentru export în China
„Nu producem prost, vindem prost”. România pierde 28% din potențialul...
President Donald Trump Delivers Joint Address To Congress in Washington
Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „E...
tir in flacari la fetesti
Un TIR a luat foc în mers lângă stația de taxare de la Fetești...
Ultimele știri
Anchetă în Polonia, după ce au fost găsite obiecte suspecte pe șinele de cale ferată din apropierea coridorului Suwalki
Ministrul Justiției, despre avizul CSM pe legea pensiilor magistraților: „Eu sper să fie dat”
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Fanatik.ro
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Un jucător de bază de la Steaua Roșie Belgrad, în probe la o fostă campioană a României. Detalii de culise...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Când intră pe carduri ajutorul de 400 de lei pentru pensionari. Anunțul oficial al ministrului Muncii
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Olandezii s-au convins de Dennis Man, după 88 de minute pe teren cu Liverpool
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Dick Van Dyke, despre vârsta de 100 de ani și secretele longevității sale. Principiile de la care nu se abate
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...