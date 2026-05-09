Live TV

Aeroporturile trag un semnal de alarmă. Anulări pe scară largă ale zborurilor în această vară

Data actualizării: Data publicării:
avion pe aeroportul din munchen
Foto: Shutterstock
Din articol
Repercusiunile războiului din Iran ar putea fi de lungă durată Planuri de urgență

Tot mai multe organizații avertizează asupra anulării iminente a zborurilor din cauza unei potențiale penurii de kerosen. Această penurie amenință Europa dacă blocada Strâmtorii Ormuz rămâne în vigoare. Acum, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) a avertizat asupra anulărilor care vor începe de la sfârșitul lunii mai, scrie focus.de.

Trebuie asigurate urgent rute alternative de aprovizionare și sunt necesare planuri de economisire în cazul unei penurii acute.

Acest avertisment este replica la cel al șefului Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, care a prezis că Europa va rămâne fără kerosen în aproximativ șase săptămâni.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, solicită măsuri pentru a aborda o potențială penurie de kerosen prezisă de Agenția Internațională a Energiei (IEA).

„Trebuie să luăm foarte în serios avertismentele privind o penurie de kerosen”, a declarat liderul SPD pentru Der Spiegel.

„Pentru mine, este clar: nu ar trebui să abordăm doar problema prețurilor, ci trebuie să avem în vedere și securitatea aprovizionării în permanență.”

Aceasta pregătește terenul pentru o nouă dispută cu ministrul german al Economiei, Katherina Reiche (CDU). Ea declarase anterior că kerosenul este produs și în rafinăriile germane și că Germania nu depinde exclusiv de importuri.  

Repercusiunile războiului din Iran ar putea fi de lungă durată

Klingbeil a precizat că repercusiunile războiului din Iran ar putea fi de lungă durată. „Ne aflăm într-o situație la fel de dificilă ca și criza energetică care a urmat invaziei rusești în Ucraina”, a declarat vicecancelarul pentru Der Spiegel în zborul său de întoarcere de la Washington, unde participase la reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale. „Discuțiile mi-au arătat încă o dată că această criză este mai amplă și mai persistentă decât cred mulți.” 

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a anunțat contramăsuri în cazul unei penurii de kerosen, dar, în același timp, avertizează împotriva alarmismului. „Alarmismul privind kerosenul nu este de ajutor”, a declarat politiciana CDU pentru agenția germană de presă. Situația aprovizionării variază pe diferite piețe internaționale. 

Criza kerosenului ar putea afecta Germania chiar mai puternic decât se credea anterior. Ralph Beisel, directorul general al Asociației Aeroporturilor Germane (ADV), a declarat pentru Welt am Sonntag: „Sunt temeri că vor fi anulate și alte zboruri, în special de către companiile aeriene low-cost și către destinații cu o importanță turistică mai mică.”

„În cel mai rău caz, unele aeroporturi se confruntă cu o reducere a capacității de 10%. Extrapolat la toate aeroporturile, acest lucru ar afecta 20 de milioane de pasageri.” Beisel spune că există două posibilități: unele destinații nu ar mai fi deservite deloc. Alte destinații ar fi deservite doar rar și la prețuri mai mari.

Planuri de urgență

Companiile aeriene europene își fac planuri de urgență pentru a aborda o potențială penurie de kerosen pe aeroporturile continentului.

Proiectele de planuri includ nu numai orare reduse de zbor, ci și anulări în cazuri specifice, în special în anumite intervale orare și zile ale săptămânii, cu un accent deosebit pe destinațiile din insule, relatează Corriere della Sera.

„Nu există nimic concret în acest moment, dar având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, problema aprovizionării devine din ce în ce mai gravă pentru industria noastră, săptămână de săptămână”, a declarat directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, pentru ziarul italian, în marja unei conferințe de presă la sediul de lângă Dublin al companiei aeriene low-cost.

O'Leary - care conduce compania aeriană cu cel mai mare număr de pasageri din Europa, cu peste 3.000 de zboruri pe zi — a spus că până la începutul lunii iunie nu se pune problema apariției unei crize a combustibilului în sectorul aerian, dar nu a detaliat ce se va întâmpla după acest termen.

De asemenea, el a refuzat să confirme planul companiei sale de a face față unui deficit de combustibil pentru avioane. Există o teamă — împărtășită de toate companiile aeriene — că ar putea speria pasagerii, notează cotidianul italian.

„Dar, evident, facem o analiză aprofundată; știm unde am putea interveni imediat, dacă este necesar”, a explicat O'Leary.

Alți manageri, care au vorbit sub protecția anonimatului, au confirmat, de asemenea, că au câteva măsuri pregătite și o primă listă de rute care pot fi sacrificate „imediat”.

KLM a anunțat că va anula 80 de zboruri în luna mai. Potrivit companiei aeriene olandeze, zborurile planificate nu mai sunt profitabile din cauza creșterii costurilor combustibilului, a relatat LBC News joi seară.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
nicusor si fritz
2
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
5
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit de Nicușor Dan
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
Digi Sport
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wreaths And Flowers At Tomb Of Unknown Soldier In Moscow
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
Senate Commission on Security and Cooperation in Europe hearing to examine Russia's assault on Ukraine and the international order, focusing on the western response
Armistițiul propus de Trump îi oferă lui Putin o cale de ieșire din presiunea legată de paradă, afirmă un fost diplomat american
Double exposure of Iran flag and quadcopter drone aerial camera.
Plan secret: Iranul urma să primească 5.000 de drone de la Rusia pentru războiul cu SUA (The Economist)
High Oil Prices Continue To Drive Gas Prices Steadily Upwards
Companiile care câștigă miliarde de dolari de pe urma războiului din Iran. Patru sectoare cu profituri uriașe și rapide
Donald Trump.
Trump anunță că Putin și Zelenski au fost de acord cu un armistițiu de trei zile. „Cererea a fost făcută de mine personal”
Recomandările redacţiei
bancnote de lei
Avertismentul antreprenorilor români: Poți să bușești economia...
nicusor dan face declaratii
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Bolojan: PSD a vrut să transforme PNL într-un „breloc”. Mesajul...
Ioan Isaiu
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele...
Ultimele știri
Programul Rabla continuă și în 2026. Ministrul interimar al Mediului a anunțat că bugetul de anul acesta va fi mai mare decât în 2025
Cabana Gențiana, din Retezat, un reper pentru turiști și iubitori ai muntelui, a fost mistuită de un incendiu
Un fost ambasador italian afost reținut în legătură cu o „rețea de vize contra cost” pentru cetățeni ruși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile dintre Amal și George Clooney. De ce ar fi insistat avocata ca actorul să...
Cancan
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Fanatik.ro
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Adrian Ilie le-a desființat pe CFR Cluj și Universitatea Craiova: „Este foarte puțin! Nu mă gândeam niciodată...
Adevărul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit. Celebrul actor avea 56 de ani și i s-ar fi făcut rău în timpul unor filmări
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Locul de pe malul Mureșului unde mii de soldați români au murit în Al Doilea Război Mondial
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă