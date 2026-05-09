Aeroporturile trag un semnal de alarmă. Anulări pe scară largă ale zborurilor în această vară

Tot mai multe organizații avertizează asupra anulării iminente a zborurilor din cauza unei potențiale penurii de kerosen. Această penurie amenință Europa dacă blocada Strâmtorii Ormuz rămâne în vigoare. Acum, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) a avertizat asupra anulărilor care vor începe de la sfârșitul lunii mai, scrie focus.de.

Trebuie asigurate urgent rute alternative de aprovizionare și sunt necesare planuri de economisire în cazul unei penurii acute.

Acest avertisment este replica la cel al șefului Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, care a prezis că Europa va rămâne fără kerosen în aproximativ șase săptămâni.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, solicită măsuri pentru a aborda o potențială penurie de kerosen prezisă de Agenția Internațională a Energiei (IEA).

„Trebuie să luăm foarte în serios avertismentele privind o penurie de kerosen”, a declarat liderul SPD pentru Der Spiegel.

„Pentru mine, este clar: nu ar trebui să abordăm doar problema prețurilor, ci trebuie să avem în vedere și securitatea aprovizionării în permanență.”

Aceasta pregătește terenul pentru o nouă dispută cu ministrul german al Economiei, Katherina Reiche (CDU). Ea declarase anterior că kerosenul este produs și în rafinăriile germane și că Germania nu depinde exclusiv de importuri.

Repercusiunile războiului din Iran ar putea fi de lungă durată

Klingbeil a precizat că repercusiunile războiului din Iran ar putea fi de lungă durată. „Ne aflăm într-o situație la fel de dificilă ca și criza energetică care a urmat invaziei rusești în Ucraina”, a declarat vicecancelarul pentru Der Spiegel în zborul său de întoarcere de la Washington, unde participase la reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale. „Discuțiile mi-au arătat încă o dată că această criză este mai amplă și mai persistentă decât cred mulți.”

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a anunțat contramăsuri în cazul unei penurii de kerosen, dar, în același timp, avertizează împotriva alarmismului. „Alarmismul privind kerosenul nu este de ajutor”, a declarat politiciana CDU pentru agenția germană de presă. Situația aprovizionării variază pe diferite piețe internaționale.

Criza kerosenului ar putea afecta Germania chiar mai puternic decât se credea anterior. Ralph Beisel, directorul general al Asociației Aeroporturilor Germane (ADV), a declarat pentru Welt am Sonntag: „Sunt temeri că vor fi anulate și alte zboruri, în special de către companiile aeriene low-cost și către destinații cu o importanță turistică mai mică.”

„În cel mai rău caz, unele aeroporturi se confruntă cu o reducere a capacității de 10%. Extrapolat la toate aeroporturile, acest lucru ar afecta 20 de milioane de pasageri.” Beisel spune că există două posibilități: unele destinații nu ar mai fi deservite deloc. Alte destinații ar fi deservite doar rar și la prețuri mai mari.

Planuri de urgență

Companiile aeriene europene își fac planuri de urgență pentru a aborda o potențială penurie de kerosen pe aeroporturile continentului.

Proiectele de planuri includ nu numai orare reduse de zbor, ci și anulări în cazuri specifice, în special în anumite intervale orare și zile ale săptămânii, cu un accent deosebit pe destinațiile din insule, relatează Corriere della Sera.

„Nu există nimic concret în acest moment, dar având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, problema aprovizionării devine din ce în ce mai gravă pentru industria noastră, săptămână de săptămână”, a declarat directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, pentru ziarul italian, în marja unei conferințe de presă la sediul de lângă Dublin al companiei aeriene low-cost.

O'Leary - care conduce compania aeriană cu cel mai mare număr de pasageri din Europa, cu peste 3.000 de zboruri pe zi — a spus că până la începutul lunii iunie nu se pune problema apariției unei crize a combustibilului în sectorul aerian, dar nu a detaliat ce se va întâmpla după acest termen.

De asemenea, el a refuzat să confirme planul companiei sale de a face față unui deficit de combustibil pentru avioane. Există o teamă — împărtășită de toate companiile aeriene — că ar putea speria pasagerii, notează cotidianul italian.

„Dar, evident, facem o analiză aprofundată; știm unde am putea interveni imediat, dacă este necesar”, a explicat O'Leary.

Alți manageri, care au vorbit sub protecția anonimatului, au confirmat, de asemenea, că au câteva măsuri pregătite și o primă listă de rute care pot fi sacrificate „imediat”.

KLM a anunțat că va anula 80 de zboruri în luna mai. Potrivit companiei aeriene olandeze, zborurile planificate nu mai sunt profitabile din cauza creșterii costurilor combustibilului, a relatat LBC News joi seară.

